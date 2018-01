Co se týče posil, máme omezené možnosti, ví jihlavský kouč Svědík

Ve zbývajících duelech se třikrát rozešli svěřenci nového kouče Martina Svědíka se soupeři smírně, třikrát dokázali zápas dotáhnout do vítězného konce. „Nevypadá to špatně. Ale ještě je strašně brzy na to, cokoliv hodnotit,“ říká ředitel jihlavského klubu Jan Staněk. „Nechci teď říkat, že je to skvělé, a pak v lize pět zápasů v řadě prohrát.“

Dosavadní zimní změny v kádru fotbalové Jihlavy Příchody

Roman Valeš brankář Jablonec – hostování (27 let)

Vladislav Levin záložník Mladá Boleslav (22 let)

Kamso Mara záložník Vlašim – hostování (23 let)

Petr Buchta obránce Bohemians 1905 – host. (25 let)

Till Schumacher obránce Dortmund (20 let)

Marek Opluštil obránce Olympia Praha – konec host.(23 let) V jednání

Daniel Turyna útočník Sparta Praha – hostování (19 let)



Odchody

Jan Hanuš (brankář, Jablonec)

Antonín Rosa (obránce, konec kariéry)

Lukáš Kryštůfek (obránce, Brno)

Jan Záviška (záložník, Bohemians 1905 – hostování)

Milan Mišůn (obránce, Olympia Praha – v jednání)

Přesto na hře jihlavského týmu pozitiva najde. „Myslím si, že už je vidět práce nových trenérů, hodně se zlepšila organizace hry. Dostáváme málo branek, naopak hodně jich dáváme,“ chválí si.

Je však nutno dodat, že kromě Jablonce a Liberce se zatím Jihlava střetávala pouze s druholigovými soupeři. Prubířským kamenem bude až herní soustředění v Turecku, kam zítra Vysočina zamíří.

Zápasový program týdenního soustředění se sice ještě bude upřesňovat, už nyní se však ví, že Jihlava v Turecku nastoupí proti dvanáctému celku ruské Premier Ligy, Dynamu Moskva.

„Co se týká nějakých závěrů, byl bych stále ještě opatrný,“ nechce v hodnocení přípravy předbíhat Svědík. „Jsem spokojený s tím, že mančaft výborně pracuje. Ale opravdovou výkonnost mužstva prověří až mistrovské zápasy.“

Vedení FC Vysočina je zatím spokojeno s tím, jaké hráče v zimní pauze dokázalo přivést. „Přicházejí hráči, kteří mají touhu se prosadit a chtějí uspět. Většinou mladí nebo v tom relativně nejlepším věku,“ těší Staňka.

V kolonce zimních příchodů je zatím uvedeno šest jmen: brankář Valeš, obránci Buchta, Opluštil a Schumacher a záložníci Vladislav Levin a Kamso Mara. Už jen administrativní záležitosti by měly chybět u hostování sparťanského útočníka Daniela Turyny, který na podzim působil v Českých Budějovicích.

„Budeme se ale rozhlížet až do konce přestupového období,“ připomíná Staněk, že na další změny je ještě měsíc čas. „Další možnosti budeme sondovat. Ale v tuto chvíli nemůžu vůbec předpovídat, jak to dopadne.“

Mančaft není úplně špatný. Jen nesmíme dělat hrubky

Trenér Svědík však počítá spíše s tím, že k dalšímu posílení kádru už zřejmě nedojde. „Jedna dvě změny ještě mohou být. Ale v globálu je tým pohromadě a výrazně se měnit nebude,“ má jasno. „Máme omezené možnosti,“ připomíná, že Jihlava rozhodně není ve finanční situaci, kdy by si mohla dovolit výrazněji utrácet.

Sílu mančaftu, který přezimoval na poslední příčce nejvyšší soutěže, však nepodceňuje. „Mančaft není úplně špatný. Naopak, kluci zatím v přátelských utkáních ukázali, že kvalitu máme. Musíme si jen uvědomit, že nesmíme dělat hrubky,“ varuje. „Když Jihlava hrála na podzim v lize, vedla třeba 1:0, a prohrála 1:2 opravdu zbytečnými góly. Toho jsme se zatím nemohli zbavit a musíme na tom pracovat.“

Vedení jihlavského klubu se prý příchodem ruského záložníka Vladislava Levina a guinejského středopolaře Kamso Mary podařilo vyřešit problém se středem hřiště.

„Potřebovali jsme střed hřiště vyztužit nějakou kvalitou, soubojovostí a poctivostí. A to tito hráči splňují,“ těší Svědíka. Navíc mohou uvolnit ruce talentovanému Jozefu Urblíkovi. „Jožo je hráč, kterého to hodně táhne dopředu. A potřeboval někoho, kdo by mu v obranné činnosti pomohl.“

Ze zálohy naopak zmizel Jan Záviška, který odešel na hostování do Bohemians 1905. Výměnou za něj dorazil stoper Petr Buchta. „Honza byl oslovený trenérem Haškem, pod kterým hrál. A měl už hlavu nastavenou tak, že do Bohemky chce jít,“ vysvětluje změnu Svědík. „Naopak Petr Buchta je zkušený hráč do obrany, který mužstvu může prospět nejen fotbalovou kvalitou, ale i komunikačně,“ doufá Svědík.