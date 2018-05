Jihlavský kouč Svědík po Brně: Remíza nic neřeší, chtěli jsme to uhrát

Zoubele má jasno: Budou to nervy až do konce Lukáš Zoubele V minulosti Lukáš Zoubele za brněnskou Zbrojovku hrál, v sobotu ovšem na trávníku v jihlavském dresu přispěl k tomu, že po remíze 0:0 definitivně přišla o naději na prvoligovou záchranu. „Byl jsem tady dva roky, sestup Brna mě mrzí. Je to druhé největší město v republice, takže je to škoda. Ale my sami ještě nejsme zachráněni,“ hlásil dvaatřicetiletý jihlavský záložník. Pomůže bod z Brna?

Je dobrý, ale nic neřeší. Nervy budou až do posledního kola. Musíme bojovat, máme na jaře jen tři prohry, ale pořád to nestačí. Jak moc je psychicky ubíjející, že stále nemáte klid?

No právě, máme opravdu dobré jaro. Třeba loni jsme se zachránili s 27 bo- dy, teď jich máme třicet a furt to nestačí. Ve druhé půli jste byli v Brně odvážnější, snažili jste se Zbrojovku dorazit?

Určitě to byla taktika. Věděli jsme, že Brno bude postupem času nervóznější, bude hru otvírat a vzniknou tam skuliny. Ale žádný brejk jsme nevyužili. Je to škoda. Možná proto, že domácí svoji hru zase až tak moc neotevřeli?

Protože věděli, že pak bychom tam chodili úplně. Hráli do poslední minuty, brankář Dušan Melichárek chodil na poslední rohy. Vlastně až ke konci to hodně otvírali, jenže nám se nepodařilo z nějakého kontru udeřit.