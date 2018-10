Vaculík: Hráči řeší jen to, jestli přijde výplata. A ty nám chodí včas

„Sám jsem nevěděl, jak to půjde skloubit,“ přiznává Vaculík, který je synem majitele FC Vysočina Františka Vaculíka. „Proto jsem to dlouhou dobu nikde neventiloval. Ale jsme natolik malý klub, že se to během krátké doby rozkřiklo,“ pokračuje s úsměvem.

Jaké to je, když se aktivní hráč stane členem představenstva klubu?

Pro mě bylo důležité, aby s tím byl ztotožněný trenér Svědík a ve své době – dokud tady ještě byl – i sportovní manažer, pan Jinoch. Aby nevznikly nějaké třenice. Protože v kabině si to, myslím, dokážu ukočírovat. A momentálně je to nastavené tak, že se to dá skloubit. Mám jen větší pravomoce, co se týče sportovní stránky. Výběr hráčů a takové záležitosti. A to je něco, co mě baví, v čem možná budu jednou i pokračovat. A jen nastalo to, doba k tomu dospěla, že to přišlo už za aktivní hráčské kariéry.

Nechci vám nic podsouvat, ale... Je vám 35 let, hráčská kariéra není neomezená. Je tohle další logický krok?

Je to jedna z variant, která může nastat. Před sezonou jsem seděl s trenérem Svědíkem, bavili jsme se, jak to vidí. Jestli mám pokračovat, nebo ne. Tehdy mi říkal, že ještě rok ve druhé lize pod jeho vedením můžu být týmu prospěšný. Sám na sobě momentálně cítím, že bych rád tuto sezonu dokončil především zdravý. A zároveň úspěšně: což znamená, aby se nám povedlo postoupit do ligy. A v tu chvíli by to pro mě bylo hezké zakončení kariéry.

A následně by se z vás mohl stát nástupce Josefa Jinocha v roli sportovního manažera, která v Jihlavě po jeho letním odchodu do Mladé Boleslavi není obsazená?

I to je možné. Samozřejmě není úplně jednoduché do této role skočit. Je o zkušenostech, o kontaktech. Ale jednou vždy nějak začít musíte. Ve fotbale působím přes pětadvacet let, na vrcholové úrovni sedmnáct, tak nějaké kontakty už mám. Uvidíme, jak přesně vše bude. Ale je to určitě jedna z variant.

Coby člen vedení máte informace také o tom, jak se daří najít nového generálního partnera. Stavební společnost PSJ, která byla pro jihlavský fotbal roky klíčovou, se totiž ocitla v insolvenci.

Samozřejmě mám veškeré informace, které jsou k dispozici. Znám nějaké plány, které jsou. A uvidíme, co se nám podaří z toho nakonec udělat. O příchod nového generálního partnera se snažíme všichni, kdo ve vedení jihlavského klubu jsme. A věřím, že se něco podaří.

Jak vnímáte články v některých médiích, které mají jasno o tom, že Jihlava více než o návrat do ligy bojuje o vlastní přežití?

Úplně to nevnímám. Jsou to věci, které neovlivním. Více se soustředím na sportovní stránku. Na to, co bych chtěl dotáhnout. Teď jsme nějakým způsobem ekonomicky zajištění, výplaty chodí včas. Takže hráči nemusí nic řešit. Jen to, aby se každý týden vyhrálo. Zatím to nějak jde. A budeme se snažit, aby tomu tak bylo co nejdéle.

Co spoluhráči, ptají se vás na další osud FC Vysočina?

Myslím, že tohle nikdo neřeší. Řeší se jen, jestli přijde výplata. A v tom není žádný problém. To je normálně nastavené, jak bylo. Jediné, co se změnilo, že možná nebude tolik nákupů, tolik příchodů. A když přece jen nějaké budou, tak asi ne drahé. A naopak může nastat, že největší hvězda, nebo hráč, o kterého bude největší zájem, může odejít. Protože peníze za přestup možná budeme potřebovat. Ale to je otázka dvou, tří měsíců, kdy se tohle bude řešit.

Spousta fanoušků nedokáže pochopit, proč se Jihlava během letní pauzy „zbavovala“ tolika hráčů. Vždyť společně s nimi odešla tolik potřebná kvalita...

To vnímám ze dvou úhlů pohledu. Jednak z pozice hráče, za druhé z pozice vedení. Myslím, že kdyby nám zůstal kádr, co jsme měli v lize, tak druholigovou soutěží projedeme relativně suverénně. Dovolím si tvrdit jako Olomouc před dvěma lety. Protože kdyby zůstali všichni hráči a odešel jen Davis (Ikaunieks – pozn. red.), s jehož odchodem se počítalo, tak jsme mančaft měli až nadstandardní.

Jenže vše bylo nakonec jinak.

Ve druhé lize nikdo z hráčů nechtěl zůstávat. Ti kluci chtěli odejít a my jsme se k tomu museli nějak postavit. Jejich odchod bereme jako fakt, muselo k němu dojít. Nemá cenu si teď říkat, co by bylo nebo nebylo. Hráče, kteří odešli, se snažíme nahradit. Samozřejmě ne všichni mají takovou kvalitu. Ale jsou pracovití, snaživí a myslím, že mančaft je poskládaný zajímavě. Věřím, že budeme nadále úspěšní a budeme vyhrávat.

Lukáš Vaculík Profil Fotbalový krajní záložník a později obránce se narodil 6. června 1983 v Brně.

Je odchovancem FC Vysočina, v jehož dresu v sezoně 2000/01 debutoval ve druhé nejvyšší domácí soutěži.

Za Jihlavu hrál až do konce roku 2004, následně přestoupil do prvoligové Mladé Boleslavi. Přišel tak o historický postup Vysočiny do první ligy.

Elitní domácí soutěž pak hrál také za Příbram, Plzeň a Žižkov.

Vyzkoušel si i angažmá v zahraničí, prošel slovenskou Trnavou (2008) a kyperským celkem Nea Salamina Famagusta (2010).

V létě roku 2010 se vrátil na Vysočinu, o dva roky později s Jihlavou slavil návrat do první ligy.

V nejvyšší soutěži za Jihlavu odehrál 161 zápasů, ve kterých vstřelil 12 branek a na dalších 33 nahrál.

Je synem majitele FC Vysočina Františka Vaculíka.

Řada lidí je přesvědčená, že aktuální dobré výsledky Jihlavy jsou dílem trenéra Svědíka, který i z méně kvalitního kádru dokáže vymačkat maximum. Souhlasíte s jejich tvrzením?

Pan Svědík je pracovitý trenér, který má svou vizi, tu se nám snaží předávat a my se ji snažíme co nejlépe plnit. Někdy se nám to daří více, někdy méně. Jeho styl je hodně náročný. Ale řekl bych, že spojení Svědík – Jihlava si sedlo a funguje. Ať to bylo na jaře, kdy jsme v lize udělali dvacet bodů, nebo i teď. Nemyslím si, že hrajeme nad poměry. Ale s kádrem, který máme, se pohybujeme tam, kde bychom se mohli držet. A určitě je to zásluhou trenéra. V mých očích je trenér stěžejní člověk, který může hodně ovlivnit.

Poslední tři zápasy jste trávil na lavičce náhradníků a naskočil jen na 14 minut. Je to ze zdravotních důvodů, nebo jste se trenérovi nevešel do sestavy?

Trenér se po zápasu proti Hradci Králové rozhodl pro tuto změnu. Oznámil mi to, něco mi k tomu řekl a já to respektuji. Myslím, že to přineslo i své ovoce. Mužstvo se přeskládalo a šlape. Takže není vůbec důvod do toho znovu sahat.

Vypadáte, že jste s ním celkem srovnaný.

Já tuto roli přijímám. Klukům a celému mančaftu fandím. A budu rád, když se nám bude dařit až do konce sezony a budeme vše vyhrávat.