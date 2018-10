Koho do branky? Jihlavský trenér Svědík řeší gólmanský rébus

„Taky bychom někdy rádi zvládli zápas v klidu“ Rozhodně to není situace, kterou by gólmanům FC Vysočina někdo záviděl. Do branky chodí každý zápas s tím, že zkrátka nesmí udělat chybu. „Musíme vzadu hrát na nulu. Jakmile se soupeři podaří nám dát gól jako první, ještě více zaleze, hraje jednodušeji a dobývání je těžší,“ vysvětluje pětadvacetiletý gólman Patrik Vízek. Zápasy Jihlavy ve druhé lize totiž mívají podobný průběh. „Týmy jsou zalezlé na své polovině a čekají na naše chyby,“ všímá si Vízek. „I když je to druhá liga, hráči v ní mají kvalitu a jsou schopní chyby potrestat. V tom je to složité.“ Určitě se proto nedá vsadit všechno na jednu kartu – na útok. „Musíte být trpěliví, čekat, až se do šancí dostanete vy,“ líčí Vízek. „A hlavně si pohlídat jejich brejky.“ V minulém kole na Žižkově Vysočina o svém vítězství 1:0 rozhodla až v 87. minutě. Byl brankář Vízek s blížícím se koncem zápasu a nerozhodným stavem nervózní? „Nervozita není namístě, musíte věřit do poslední minuty, že tam kluci gól dotlačí. A to se povedlo,“ oddechl si Vízek. „Taky bychom někdy zápas rádi zvládli ve větším klidu, rozhodli už v prvním poločase. Ale musíme to brát s pokorou a být rádi, že to v posledních čtyřech zápasech vždy nakonec dopadlo vítězně. Snad to tak bude pokračovat i dál,“ přeje si před zítřejší domácí bitvou s Prostějovem.