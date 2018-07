Jihlavský Mara je blízko odchodu do Liberce. Co bude se Schumacherem?

Zbývá týden do startu druholigové sezony a fotbalisté Vysočiny Jihlava s největší pravděpodobností přijdou o jednoho z nejdůležitějších hráčů jarní poloviny uplynulého ročníku.

Podle informací MF DNES je na odchodu do prvoligového Slovanu Liberec třiadvacetiletý záložník z Guiney Kamso Mara.

„Můžu potvrdit, že probíhají jednání mezi Jihlavou a Libercem,“ okomentoval v pátek odpoledne situaci Daniel Chrysostome, agent jihlavského záložníka.

Stejná slova zazněla také od ředitele fotbalové Vysočiny Jana Staňka: „Potvrzuji, že jednáme.“

Důvěryhodné zdroje MF DNES uvádí, že jednání mezi oběma kluby se již blíží k finální dohodě, záložník Mara by tedy v nejbližší době měl odejít na sever Čech.

Jakou částku druholigový tým vyinkasuje z Liberce, kluby odmítají zveřejnit. Kromě peněz by však podle zákulisních zpráv měl na Vysočinu přijít za Maru ještě jeden hráč.

O odchodu urostlého fotbalisty se spekulovalo už několik dní. Jak již v minulosti psala MF DNES, o Maru se zajímalo více klubů z nejvyšší fotbalové soutěže. Vedle libereckého Slovanu jevil zájem o tohoto středního záložníka také Baník Ostrava a pražská Sparta.

Kamso Mara přišel do České republiky teprve loni v létě, když zamířil z francouzského FC Hyeres do druholigové Vlašimi. Mezitím si jej vyhlídla tehdy ještě prvoligová Jihlava, do níž nejprve přišel na půlroční hostování s opcí a v květnu klub stvrdil jeho přestup.

Guinejec nastoupil na jaře v dresu Vysočiny k devíti zápasům, přičemž patřil k nejdůležitějším článkům mančaftu. Proslýchalo se, že po pádu do druhé nejvyšší soutěže chtěl Mara odejít. Na dotaz redakce MF DNES však nereagoval.

Není to ale jediný fotbalista, bez kterého se fotbalová Vysočina Jihlava bude možná muset v nadcházející sezoně obejít.

Redakce MF DNES již v minulosti psala, že o německého obránce Tilla Schumachera se zajímala Dukla Praha. Informaci potvrdil i hráčův manažer Bernd Gabriel, jenž kromě toho ještě připojil: „Jednání už trvají dlouho.“

Možný odchod dvacetiletého levého obránce se začal řešit před šesti týdny. Zdroje redakce však uvádějí, že Dukla Praha zatím není ochotna přistoupit na podmínky přestupu. Výstupní klauzule by podle všeho měla činit 250 tisíc eur, tedy necelých 6,5 milionu korun, a za Schumachera by měl přijít ještě jeden hráč. „To nebudu komentovat,“ uvedl ředitel klubu Jan Staněk.

Německý obránce Till Schumacher v dresu Jihlavy.

Samotný Till Schumacher tento týden redakci odkýval, že by měl zájem odejít: „Jsem mladý hráč. Jsem vděčný za všechno, co pro mě Jihlava udělala. Chtěl bych ale hrát první ligu.“ Své přání mladý Němec již oznámil vedení Vysočiny: „Klub o tom ví, snaží se najít řešení. Nicméně stále mám kontrakt v Jihlavě. A do té doby, co tady budu, tak můžu slíbit, že tady odevzdám sto procent. Nejsem ten, který by řekl: Prostě musím jít, všechno je tady najednou špatně.“

Načež dodal, že by Vysočinu jako klub doporučil každému, kdo by se na ni zeptal. „Neměl jsem tady jediný problém,“ pronesl.

Zákulisní zprávy MF DNES uvádí, že o Tilla Schumachera se má zajímat i reprezentační trenér Německa do 21 let. Do svého nově budovaného týmu by jej však prý zapojil jen v případě, že bude hrát první ligu.

Fotbalová Vysočina kromě odchodů řeší také příchody. „Stále hledáme ještě hráče na dva posty. Chtěli bychom někoho zkušenějšího do útoku a pak také na pravou stranu – ideálně někoho, kdo zvládne zálohu i obranu,“ uvedl Jan Staněk.