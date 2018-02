Dva nejlepší týmy na úvod? Jihlavský manažer Jinoch je nadšený

Zimní přestupy Přehled změn v lize Kdo kam přestoupil, kdo je na odchodu a kdo si koho vyhlédl? Více zde.

„Jsem z toho nadšený, myslím, že nic lepšího nás nemohlo potkat,“ překvapivě reaguje sportovní manažer jihlavského týmu Josef Jinoch. „Věřím, že oba tyto velkokluby budeme schopní potrápit. A pevně doufám, že si z těch dvou zápasů nějaké body odneseme. Jak doma, tak venku.“



Při pohledu na počet bodů, který jednotlivé týmy v podzimní části nasbíraly: Plzeň 46, Slavia 32, Jihlava 10, musí být všem jasné, že jde o hodně odvážné prohlášení. Jinoch si však za ním stojí.

„Všechny zápasy s horní pětkou jsou těmi nejlepšími, které můžete hrát,“ má jasno Jinoch. „Je to obrovská motivace. A nejen pro Jihlavu! To je otázka všech klubů, které nastupují proti pohárovým účastníkům. Když se sparťanů zeptáte, jestli jsou pro ně zápasy se Slavií nebo Plzní víc než utkání s Blšany, tak vám určitě řeknou to samé.“

Vyrovnaná bilance

Jeho optimismus živí pohled do minulosti, který říká, že na Slavii se Jihlava umí vytáhnout.Vzájemná ligová bilance Vysočiny s týmem z Edenu je nečekaně vyrovnaná: ze 13 zápasů jich Jihlava pět vyhrála, čtyřikrát remizovala a pouze ve čtyřech svému soupeři podlehla. Před vlastními fanoušky navíc prohrála jen jednou.

„Trošku mě mrzí, že zrovna do Slavie přišel trenér Trpišovský s manažerem Nezmarem,“ připomíná Jinoch výrazné změny ve vedení pražského celku, který v zimě posílil o klíčové osobnosti Liberce.

„Ty jsme potrápili na podzim podobně, jako budeme chtít nyní potrápit Slavii. Takže už na to budou připravení a zvyklí,“ připomíná Jinoch nečekané listopadové vítězství 3:1 nad Slovanem. „Budeme holt muset vymyslet jinou strategii, aby se nám to povedlo,“ doplňuje.

Dnešní duel proti Slavii bude pro Jinocha pikantní i proto, že v Edenu v minulosti opakovaně působil jako hráč i jako sportovní manažer – naposledy v období od června 2015 do srpna 2016.

„Když to dneska zpětně hodnotím, myslím, že za práci, kterou jsem odvedl ve Slavii, se nemusím stydět. A byl bych rád, kdyby to takhle viděli i ostatní,“ říká Jinoch. „Hráči, kteří do klubu za mého působení přišli, nebo jejich základ, později udělali mistrovský titul,“ těší Jinocha.

Ten přitom ve chvíli, kdy z Jihlavy přicházel, rozhodně nešel do podobně finančně výborně zajištěného klubu, jako nyní Slavia je.

„Nešel jsem do klubu s čínským majitelem ani s miliardami na přestup. Já šel do možná těžší situace, než byla tady v Jihlavě,“ vzpomíná. „Když jsem dorazil, neměli jsme na výplaty a byli v insolvenci. Přesto jsme hledali a skládali mužstvo tak, abychom byli konkurenceschopní. A z insolvence jsme se za rok dostali do pohárů,“ těší ho.

Rád by navázal spolupráci

Slavia sice poté nezvládla čtvrté předkolo Evropské ligy s Anderlechtem Brusel (0:3 a 0:3) a do skupiny se probojovat nedokázala, později ale vybojovala mistrovský titul. „Ano, vypadli jsme s Anderlechtem, protože mužstvo potřebovalo více času se dát dohromady nebo dostat nový impulz,“ připomíná, že později došlo k výměně trenéra – Dušana Uhrina mladšího nahradil Jaroslav Šilhavý.

A právě společně s Uhrinem skončil ve Slavii i Jinoch: „Přišli jsme na představenstvo a bylo nám oznámeno, že oba končíme. Tím to pro mě bylo vyřízené,“ tvrdí.

Nicméně spolupráci se Slavií by se po návratu do Jihlavy nebránil. „Ale nechtěl bych to vázat jen na jeden klub. Rád bych spolupracoval nejen se Slavií, ale se všemi kluby první pětky,“ upřesňuje. „Jihlava totiž nikdy nevychová tolik vlastních hráčů, aby jimi pokryla všechny posty. Proto bychom byli rádi, aby kluby z první pětky braly Jihlavu jako seriózní klub, ve kterém jejich mladí hráči budou v dobrém tréninkovém procesu a budou hrát nejvyšší soutěž. Pak se jim mohou vrátit jako hotoví fotbalisté,“ dodává Jinoch.