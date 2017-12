Na podzimu nejde najít pozitiva, přiznali si ve fotbalové Jihlavě

Máte za sebou nejhorší podzim v klubové historii. Už jste si ho na úrovni vedení nějak vyhodnotili?

Nějaké analýzy provádíme prakticky nepřetržitě. Nicméně zatím žádné konkrétní výstupy z toho procesu říct nemůžeme. Ale to hodnocení je čistě negativní, na bodu mrazu. Na podzimu prostě nejde najít žádná pozitiva.

V posledních letech je v Jihlavě nejčastější otázka: proč se hraje o záchranu? Vy jste v klubu teprve od léta, jaký je váš nový pohled?

Určitě se musíme zamyslet nad složením týmu. Nad typologií hráčů z hlediska jejich mentálních vlastností. Není to jen o tom, jestli hráč chce, nebo nechce. Jde o jeho odolnost. V týmu je potřeba mít i diverzitu: různé typy hráčů, různé typy lidí. U nás je to dost jednotvárné, řekl bych.

Nabízí se otázka: má Vysočina dostatečně kvalitní kádr na to, aby v lize dlouhodobě působila?

Fanoušci to samozřejmě vidí tak, že náš kádr je slabý. Já si ale myslím, že je stejně slabý jako u dalších pěti šesti týmů v lize. Není to o tom, že bychom měli nejhorší tým ze všech. Ale pokud je v lize pět nebo šest vyrovnaných mančaftů, tak se musíme ptát, proč zrovna my jsme nejhorší.

V rozhovoru pro klubový web naznačujete změny nejen v kádru, ale možná i ve složení realizačního týmu. Má po špatném podzimu hlavní trenér Ivan Kopecký stále vaši důvěru?

My v tuto chvíli hodnotíme, jaké jsou limity lidí, kteří v klubu jsou. Jestli jsou schopní ze situace, ve které jsme, najít cestu ven. Teď se bavím o hráčích i o trenérech. Když na hráčích uvidíme, že na to psychicky nemají, že to nezvládají, tak tady prostě nebudou moct být. A to samé platí i o realizačním týmu.

Může se tedy stát, že dojde k výměně trenéra?

Je potřeba, aby nám trenéři předložili nějakou svoji analýzu, předvedli nějakou sebereflexi. Pokud poté budeme mít pocit, že realizační tým ví, jak Jihlavu v lize zachránit, má šanci tady být i na jaře. Ale pokud budeme mít pocit, že tomu tak není, asi nemá smysl ve spolupráci dál pokračovat.

V minulosti s Jihlavou neuspěli bývalí reprezentační trenéři - František Komňacký, Petr Rada, Michal Hipp, Michal Bílek. Nebyla chyba vsadit před sezonou na trenéra, který není ligou podobně prověřený?

Každý dělá chyby a nepochybně člověk, který nemá těch zkušeností tolik, dělá chyb více. Teď je otázka jejich závažnosti a dopadu. A hlavně toho, jak se z nich dokáže poučit. To je to nejdůležitější.

Média během zimní přestávky očekávají radikální řez hráčským kádrem, který by se měl dotknout především zkušenějších hráčů. Jsou to pouze spekulace, nebo tato tvrzení mají reálný podklad?

Je to spíše spekulace médií. Myslím, že pokud budou chtít média spekulovat, logicky to vždycky vztáhnou na starší hráče. Nepochybně se změny v kádru nějakých zkušenějších hráčů dotknou. Ale že bychom tady začali hromadně vyhazovat, to očekávat nelze.

Zimní příprava začíná 3. ledna. Budete chtít už v tu chvíli mít jasno o složení kádru pro jarní část?

V zásadě 3. ledna budou fanoušci vědět, kdo v klubu určitě nebude pokračovat. A budou znát i některá jména hráčů, kteří s námi začnou. Ale jinak, pokud se nemýlím, přestupní termín končí 22. února. Takže tam je v podstatě dva měsíce čas. Ale platí, že budeme chtít mít nové hráče co nejdříve u nás. Aby se s námi mohli připravovat.

V popředí Martin Zikl z Brna, přeskočil ho Jiří Krejčí z Jihlavy.

Zmiňujete odchody. Dá se už nyní - bez uvedení konkrétních jmen - říct, kolik hráčů Jihlavu opustí?

Jde i o komunikaci s manažery jednotlivých hráčů. Samozřejmě jejich angažmá nelze jednostranně vypovědět, pokud neporuší smlouvu. Takže je to o tom, domluvit se na nějakém smysluplném řešení. Proto těžko říct. Opravdu nechci vyvolávat žádné zbytečné spekulace. Jsou to čísla, která nejsem schopen žádným způsobem verifikovat.

A jak by měla vypadat kolonka příchodů? Pro klubový web jste mluvil pouze o pěti mladících z juniorky a dorostu. Tím, předpokládám, posilování neskončí.

Domnívám se, že by mohlo přijít pět nových hráčů zvenčí. Ale na web jsem nechtěl toto číslo dávat. Protože bych byl nerad, aby mě pak bral někdo za slovo, pokud jich bude o jednoho méně nebo o dva více. V současné chvíli, kdy není nic podepsáno, více říct neumím. Proto jsem jen naznačil, že příchody budou. U hráčů, kteří jsou v našem klubu, to můžu říct napevno.