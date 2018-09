Jihlavský ředitel: Priorita je, aby klub přežil. A abychom měli na výplaty

„A pokud se nepodaří sehnat nového generálního partnera nebo partnery, bude třeba do něj ještě zasáhnout. A to buď na začátku roku 2019, nebo pak v létě,“ pokračuje šéf FC Vysočina.

Jak se na chodu klubu FC Vysočina Jihlava může projevit insolvenční řízení, o které na začátku týdne požádala společnost PSJ?

Na běžný chod klubu to vliv mít nebude. Nemůžu předjímat, ale předpokládám, že insolvenční správce se bude snažit akcie klubu co nejdříve převést na nového majitele.

Některá média se už nyní snaží vytvořit dojem, že je jihlavský klub před krachem. Můžete to vyvrátit?

Před krachem určitě nejsme. Nejen, že na účtu máme peníze, ale ještě další nám během půlroku mají přicházet. Ať už z přestupů, které jsme v létě realizovali, z partnerských smluv, z přestupů z minulosti… Takže v řádu několika příštích měsíců jsme zabezpečení. Do února nemáme absolutně žádný problém.

A co bude potom?

Do té doby se mohou uzavřít další partnerské smlouvy. Žádný klub v České republice, vyjma těch největších, nemá v září pokrytý rozpočet na celou sezonu.

Není tajemstvím, že s naplněním rozpočtu vám pomohly i letní prodeje hráčů.

Ekonomika musí být na prvním místě. Mohli bychom tady všechny hráče udržet a nabrat i nějaké další. Ale kdybychom tohle udělali, tak bychom v září nebo další měsíc neměli na výplaty. Pro mě je priorita, abychom měli na výplaty. A aby klub přežil.

45 milionů korun. Takový rozpočet pro tuto sezonu naplánovalo vedení FC Vysočina.

Znamená to, že sportovní hledisko musí jít v tuto chvíli stranou?

Samozřejmě si přejeme, aby sezona byla úspěšná. Ale musí to být v nějaké rovnováze. Nechceme se dostat do situace, kdy bychom byli nějak dlouhodobě nebo více zadlužení. Protože to je pak obrovský problém. Pokud se snažíme hledat partnera, který by do klubu majetkově vstoupil, tak chceme, aby byl klub minimálně do provozních závazků co nejčistší. Všechny závazky se snažíme plnit včas, hráčům nedlužíme.

Nutné prodeje hráčů však řadu fanoušků štvou.

Já to chápu. Fanoušci se tak chovají, protože jim na klubu záleží. Fakt je ale ten, že my v současné době z těch prodejů financujeme provoz klubu. Já jsem dopředu jasně řekl, že drtivá většina finančních prostředků, které získáme z prodeje hráčů, nebude investována zpátky do přestupů. To se ostatně dělo už v zimě, kdy jsme nedělali žádné přestupy, kde bychom museli platit nějaké velké peníze.

Jak tedy kádr doplňujete?

Orientujeme se na hráče, které získáme na hostování s opcí nebo zadarmo. Ale co je důležité a co fanoušci možná nevědí, že i z prodejů, které jsme teď realizovali, nám zdaleka ne všechny peníze zůstanou. Protože jsou zde různé podíly z přestupů pro kluby, z nichž hráči přišli, nebo pro jejich agenty.

Můžete prozradit, kolik jste letními prodeji celkově vydělali a kolik z této částky jde na financování klubu?

Rozhodně to není tak, že bychom leželi na milionech. Když to vezmu, tak z přestupů musíme financovat téměř polovinu našeho rozpočtu. Pokud mám mluvit konkrétně, tak z letních přestupů zůstane v klubu čistého, po zaplacení podílů předchozím klubům a agentům, nějakých 20–23 milionů korun. Rozpočet na sezonu je 45 milionů korun, přibližně 17 až 20 milionů získáme z jiných zdrojů. V červenci jsme ještě dopláceli nějaké resty z minulosti. Aby sezona proběhla v klidu, potřebujeme na jarní část získat 5 až 10 milionů, podle toho, jaké budeme mít ambice.

To však fanoušci nechtějí vidět.

Klub tady není pro to, aby bojoval s fanoušky. Nic takového nechceme, stejně jako jim neděláme naschvály. Nikdo nechce prodávat dobré fotbalisty a bylo by skvělé tu dál mít Schumiho i Jožku (Till Schumacher a Jozef Urblík). Bohužel to takhle nefunguje nikde na světě.

I ekonomicky nejsilnější kluby musí občas někoho prodat.

Mrzí mě, že čím dál víc lidí na klub útočí a mají pocit, že jim ubližuje. Že mají nárok na to, aby se nejlepší hráči nikdy neprodali. Pro malé kluby, jako je FCV, platí systém, že nejlepší hráči odchází. Pro Jihlavu je tento systém daný a je jediný možný. Lidi už by z toho neměli být překvapení. Současně je třeba rozumět tomu, že současné odchody hráčů jsou z důvodu ekonomické situace a za prodané hráče nepřijde okamžitě odpovídající náhrada, ale naopak spíš mladí hráči, kteří budou muset výkonnostně dorůst. V zimě se psalo, že Schumi, Kamso ani Buchta nejsou adekvátní náhrada za hráče, co odešli… A v létě se jejich odchod řešil jako tragédie.

23 milionů jihlavský klub získal z prodeje hráčů v letním přestupovém období.

Mluvíte o rozpočtu 45 milionů korun. Dá se za tyto peníze ve druhé lize hrát o přední příčky? A s jakým rozpočtem se dá hrát první liga?

Na druhou ligu vám stačí i mnohem méně než 45 milionů. Uvidíme, jak na tom budeme na konci sezony. A první liga? Jak ukazuje Opava, dá se liga hrát i za třicet milionů. Ale je otázka, v jaké kvalitě a jak dobře. Když tady budou mladí nadějní hráči, hodně odchovanců, tak se liga s tímto rozpočtem zvládnout dá. Ale řekl bych, že je hodně předčasné tohle posuzovat.

Před týdnem skončilo letní přestupové období. Jak jste s ním spokojený?

Bohužel se nám nepovedlo zrealizovat vše, co jsme chtěli. Měli jsme zájem o Lukáše Holíka, který šel do Zlína. A o Adana Džafiče, jenž nakonec zamířil do Mladé Boleslavi. Oba hráči upřednostnili první ligu. Zájem jsme měli i o Tomáše Mičolu, ale to také nedopadlo.

Jak se vyvinula situace kolem už avizovaného Samuela Šefčíka?

Ještě to není dotažené, ale je to před úspěšným koncem. Hráč je po skončení smlouvy ve Slovanu Bratislava volný a při jeho podpisu nejsme nijak časově omezení.

Poté už by měl být kádr pro podzimní část definitivní?

Pokud se podaří Samuel Šefčík dotáhnout, je podoba kádru daná. S tím, že se ještě možná budeme poohlížet po nějakých volných hráčích. Když bude možnost tým doplnit, tak o tom budeme uvažovat.

Kdybyste měl ohodnotit sílu týmu, jste s ní spokojen?

V rámci našich možností relativně spokojený jsem. Podařilo se nám přivést hráče, kteří budou schopní naskakovat. Kromě Dominika Preislera to asi nebudou hráči, kteří půjdou hned do základní sestavy. Ale je na trenérovi, aby s nimi pracoval. A uvidíme.

Jak velká komplikace je, že jste v létě přišli o sportovního ředitele? Už víte, kým post obsadíte?

Aktuálně jsme to neřešili, měli jsme starosti s přestupovým obdobím.

Takže vedení doplníte v průběhu podzimu?

To je otázka. Spíš dojde k variantě, že si kompetence rozdělíme. Právě s ohledem na to, že potřebujeme šetřit a nemyslíme si, že by bylo ve druhé lize potřeba přivádět dalšího člověka do vedení. Ale ještě to není uzavřené.

Kdo vlastně v tuto chvíli tipuje možné posily? Trenér, či vedení?

Tak i tak. Buď trenér říká konkrétní hráče, kteří by ho zajímali, a já zjišťuji, jaké jsou u nich možnosti. Nebo říká posty, které potřebujeme doplnit. A tam mu zase zjišťuji hráče, kteří jsou momentálně k dispozici. Abychom také pořád nemluvili o abstraktním „vedení“, na které se někteří fanoušci obracejí. Tvořím ho de facto já a v provozních věcech Lukáš Vaculík, potažmo pan Pech v rámci zasedání představenstva. Ve sportovních otázkách je „vedení“ i hlavní trenér A mužstva nebo šéftrenér mládeže. Žádné vedení o mnoha lidech neexistuje. Je to jen několik konkrétních lidí, žádní bubáci.

10 milionů potřebuje Jihlava získat pro klidný průběh jarní části druholigové sezony.

Jak moc důležité pro přežití klubu bude zvládnout podzim dobře i výsledkově?

Nejsme pod tlakem výsledků. Hrajeme tak – a trenér v tom má pravdu – že chceme vyhrát každý zápas. A uvidíme, na co to po podzimu bude stačit. Hráči nejsou pod tlakem, že by museli být do první trojky. Jsou pod tlakem, aby podávali zodpovědné výkony. Způsob, kterým se prezentovali ve Varnsdorfu, se nám vůbec nelíbil. Stejně jako v předchozím domácím utkání s Vítkovicemi. Jsem schopen akceptovat, že se prohraje, ale hráči musí na hřišti nechat vše. Což o těchto dvou utkáních říct nemůžeme. Ale samozřejmě, to jak dopadneme po podzimu, bude nějakým způsobem determinovat naši výchozí pozici pro jarní část soutěže.

Jak si to můžeme vyložit?

I hráči hrají o přízeň sponzorů. Když budeme po podzimu v popředí, tak partneři v nás mohou získat důvěru a třeba se nám povede nějaké přivést. Když budeme v prostředku tabulky, tak logicky tolik partnerů nebude. Když nebudeme vepředu v tabulce, taky tomu přizpůsobíme jarní část. Nebudeme se honit za něčím, co už nebude v naší moci. A podle toho se samozřejmě zařídíme.

Zmiňujete jednání s partnery. Pociťujete i při nich aktuální nedobrou náladu související s jihlavským fotbalem?

Musím říct, že ne. Oslovujeme celou řadu subjektů, nějaká jednání se vedou. Ale asi v tuto chvíli nemůžu říkat, s kým a v jaké jsou fázi.

Jedním z akcionářů klubu je i město Jihlava. Mohlo by také ono finančně pomoct? Například bezúročnou půjčkou?

To je spíš otázka na město. Já bych byl samozřejmě rád, ale město se k tomu zatím staví spíše rezervovaně. Na druhou stranu: výrazně podporuje mládež, takže vůči městu nemůžu říct nic špatného.

Po reprezentační pauze vás čekají dvě domácí utkání – v sobotu s Hradcem Králové, příští pátek s Vlašimí. Minimálně to dnešní bude asi pikantní i pro vás osobně, že?

Já se na to těším. Mám v Hradci spoustu známých, rodinu, v klubu jsem vyrostl. Takže pro mě je to samozřejmě velice zajímavé.

Při vašem příchodu do Jihlavy jste na sebe prozradil, že jste fanouškem votroků. Teď ale asi budete přát Vysočině, že?

Samozřejmě, Jihlavou teď žiji. Bude to pro mě zvláštní, ale přeji si, aby vyhrála Vysočina. Tak jako v jakémkoliv jiném zápase. Nebo možná tentokrát ještě o trochu víc.