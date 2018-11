Šéf fotbalové Jihlavy: Nesmíme podlehnout uspokojení

„Nedělní zápas beru prestižně hlavně z pohledu toho, že jde o přímý souboj prvního a druhého celku tabulky,“ říká ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „On totiž ve tříbodovém systému náskok šesti bodů neznamená prakticky vůbec nic.“

Do konce podzimní části zbývají tři kola a Jihlava se vyhřívá na vedoucí příčce tabulky. Po jarním sestupu z nejvyšší soutěže a výrazných letních změnách v kádru to vypadá, že úvodní polovinu soutěže budete moct hodnotit kladně.

V tuto chvíli ano. Ale na konečné hodnocení musíme opravdu počkat až na utkání posledního kola v Pardubicích. Protože pořád je ve hře devět bodů, a když se podíváte na tabulku od třetího do šestého sedmého místa, je to tam opravdu hrozně namačkané. A my nesmíme podlehnout uspokojení. Musíme se soustředit opravdu na každé z těch následujících tří utkání a nic nepodcenit. I druhá liga je strašně vyrovnaná a jakékoliv podcenění znamená neúspěch.

Z tohoto pohledu: jaký bodový zisk ze zbývajících podzimních utkání byste bral?

Nebudu říkat šest sedm. Ideální počet je prostě devět bodů. (usmívá se)

Vedle sportovních výkonů je pro FC Vysočina důležitá i ekonomická situace klubu. Od začátku letošního roku fungujete bez peněz dlouholetého generálního partnera, stavební společnosti PSJ, která je v insolvenci. Jak se daří při jednáních o jiném partnerovi?

Jednání se rozběhla. Víc aktuálně říct nemohu, protože ani zatím konkrétní výsledky nemáme. Rádi bychom, aby se situace vyjasnila do konce roku. V té době už bychom chtěli vést pouze jednání s vážnými zájemci.

Mluvíte o jednáních v množném čísle. Ve hře je tedy více variant?

Ano, hrajeme to na více stran. (usmívá se) Ale nechci být přehnaně optimistický nebo pesimistický. Nemůžu v tuto chvíli komentovat ani to, co je to za subjekty. Jednání se vedou, vedou se intenzivně. Ale hrana mezi tím, jestli to dopadne, nebo nedopadne, je strašně tenká. Vím, že je to pro fanoušky asi strašně neurčité, ale nemůžu v tuto chvíli více komentovat.

A prozradíte alespoň to, s kolika subjekty jednáte?

V tuto chvíli jsou nastavené nějaké tři čtyři směry, kterými se snažíme ubírat.

Hrají v rozhodování potenciálních zájemců svou roli i aktuální výsledky klubu?

Samozřejmě, je to do těch jednání veliké plus. Protože pokud budeme na čele tabulky, jsme samozřejmě mnohem zajímavější. Máte klub, který je jedním krokem na postupu do první ligy. Což je jiné, než když máte tým ve středu druholigové tabulky. Takže určitě to velmi výrazně pomáhá a hraje skutečně důležitou roli.

Je v tuto chvíli prostor řešit i to, jak by se v zimní přestávce mohl změnit hráčský kádr? Jste v situaci, kdy budete moct mužstvo posílit? Nebo naopak hrozí další odchody hráčů?

Opravdu záleží, jak se vyvinou ta jednání. Pokud úspěšně, tak se budeme snažit tým posílit. Pokud ne, uvidíme. Musíme si vyhodnotit, jakým způsobem jsme podzim odehráli. Jak se s tím aktuální kádr popral, na jakých pozicích nás obsazení hráčů trápí. A také to, o koho bude zájem. Protože samozřejmě pokud budeme na prvním místě, tak z první ligy se budou ty oči spíš upírat na náš kádr než na někoho, kdo bude na konci tabulky. Takže to bude jedno s druhým.

Jste nyní v situaci, kdy víte o někom, že je v hledáčku například prvoligových týmů?

Registrujeme zájem o čtyři až pět hráčů aktuálního kádru. A samozřejmě: pokud bude mít hráč možnost jít hrát první ligu hned, je to stále nějaká jistota, než mít možnost ji hrát třeba za půl roku. Ale nechci předbíhat. Obecně platí, že nemáme jediný důvod někoho z hráčů, co u nás jsou, prodávat nebo dávat pryč. Na druhou stranu, nechceme hráče držet za každou cenu. Je to vždycky o případné dohodě.

Vyhlížíte naopak nějaké případné posily?

Samozřejmě pracujeme na posilách, máme vytipované hráče na pozice, které nás mohou teoreticky trápit. Musíme pracovat bez ohledu na to, jak situace vypadá. A je jen otázka, kterým směrem se nakonec budeme orientovat. Jestli budeme, nebo nebudeme mít peníze. Máme vybrané hráče, kteří jsou finančně náročnější pro klub, a samozřejmě i ty, kteří jsou nároční méně. Takže máme alternativy připravené pro všechny scénáře.

Jedním z hráčů, kteří na sebe dokázali během krátké doby výrazně upozornit, je brankář Patrik Vízek. Pětadvacetiletý gólman je v Jihlavě na půlročním hostování z Hradce Králové. Už víte, jak bude jeho situace vypadat v zimě?

Patrik zatím odvádí perfektní výkony. Je pravda, že jeho hostování je sjednané na půl roku a určitě ho nějakým způsobem budeme muset nyní řešit. Ať už se vrátí do Hradce, nebo u nás zůstane, budeme muset pozici brankáře vyjasnit.

K nejlepším střelcům druhé ligy patří Lukáš Zoubele, který dosud nasázel pět branek. Přitom nikdy předtím ve své kariéře nedal za sezonu víc než čtyři góly. Překvapil vás?

U Lukáše je to dáno i pozicí a úkoly, které má. V utkáních, ale i na trénincích je vidět, že hraje s obrovskou chutí a užívá si, že je zdravý. Je to skutečný lídr týmu. Takže bych řekl, že momentálně není ve druhé lize lepší hráč než Lukáš Zoubele.

V dost odlišné situaci se naopak ocitl jiný očekávaný lídr, Lukáš Vaculík. Kapitán mužstva v posledních zápasech pouze zahřívá lavičku náhradníků. Změnila se nějak jeho pozice?

Myslím si, že ne. Lukáš to i sám nedávno vysvětloval v rozhovoru pro vaše noviny. Jedno dvě utkání se nepovedla, trenér udělal nějaké změny. Od té doby máme vítěznou šňůru, v podstatě nedostáváme branky, takže není důvod do sestavy zasahovat. Bavíme se ale o čtyřech pěti zápasech. Takže bych neřekl, že se Lukášova pozice nějak výrazně změnila.

Lukáš je zároveň i členem vedení klubu. Nebudete ho v zimě přemlouvat, aby se z trávníku přesunul za kancelářský stůl?

Lukáš má v tuto chvíli hráčskou smlouvu do konce soutěžního ročníku. Takže z mé strany nevidím důvod, proč by měl končit. Musel by přijít sám, že to má v hlavě. Ale zatím jsme o tom nemluvili.