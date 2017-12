Naštvaný jihlavský kouč Kopecký: Chtěl bych vidět do hlav hráčů

Doma Brno, venku Slovácko. Jihlavské fotbalisty čekaly v posledních dvou kolech podzimní části HET ligy dva zápasy, kterými mohli strhnout kormidlo nepovedeného podzimu směrem ke klidnému středu tabulky. Jenže klíčové duely nezvládli.

Po dvou porážkách se naopak v tabulce nejvyšší soutěže zřítili až na samotné dno. „Zklamání je to veliké. Byli to soupeři na naší úrovni a obě utkání se dala dotáhnout do bodového zisku. Já to prostě nechápu,“ kroutil včera hlavou trenér jihlavského týmu Ivan Kopecký.

Bídný podzim Jihlavy Jihlavští fotbalisté po šestnácti kolech nejvyšší domácí soutěže, která se hrála v podzimní části, nasbírali pouhých 10 bodů - což je jejich historicky nejhorší výsledek v první lize (v minulém ročníku měli po 16 kolech 13 bodů).

Poprvé v historii klubu bude FC Vysočina zimovat na poslední příčce tabulky, na předposlední Ostravu ztrácí 1 bod, na první nesestupovou příčku 2 body (de facto 3, protože se Slováckem má horší bilanci vzájemných zápasů).

Pouze dva týmy - Brno (12) a Slovácko (13) - nastřílely méně gólů než Jihlava (15), zároveň nikdo nedostal více branek než FC Vysočina - pouze Ostrava stejně (32).

Děsivá je bilance Jihlavy v zápasech na hřištích soupeřů, odkud svěřenci kouče Ivana Kopeckého nedokázali z osmi pokusů přivézt jediný bod! Nejhorší výsledek Vysočina uhrála v Jablonci, kde utrpěla debakl 0:5!

V sedmi ze šestnácti duelů odešli jihlavští fotbalisté bez jediné vstřelené branky. Nejdelší série čekání na gól trvala 271 minut, na začátku sezony se Vysočina poprvé prosadila až ve čtvrtém kole, v první minutě domácího utkání s Plzní. Dvě ze tří výher, které Jihlava na podzim urvala, dokázala vyválčit až v nastaveném čase. Proti Dukle Praha (3:2) a Ostravě (2:1) shodně vstřelila gól v 92. minutě.

„Ještě teď jsem naštvaný. Měli jsme být nastartovaní tak, abychom utkání odehráli s mnohem větším nasazením a agresivitou, než jsme předvedli. To tam z naší strany zkrátka nebylo,“ věděl kouč.

První ze dvou propadáků prožila Vysočina před vlastními fanoušky. „Na Brno jsme se připravovali, půl hodiny byl zápas vyrovnaný, bez velkých šancí. A pak jsme soupeři umožnili dát dva góly,“ podivoval se Kopecký. „Oni si ty šance ani nevytvořili, my jsme je prostě nechali hrát. A to si v pozici, v jaké jsme, nemůžeme dovolit,“ vrátil se k duelu, který během úvodního poločasu dvěma trefami rozhodl brněnský kanonýr Michal Škoda.

Když to nevyšlo doma, zkusíme to venku, řekl si jihlavský trenér. A na Slovácko připravil překvapení. Do branky namísto tradiční jedničky Jana Hanuše poslal náhradníka Mateje Rakovana.

„Rozhodli jsme se tak, protože jsme chtěli tým nějak nakopnout,“ vysvětluje Kopecký změnu. „Honza nám určitě pomohl, ale chtěli jsme před důležitým utkáním udělat změnu, aby nám to pomohlo. A myslím, že Rakovan nás ve velkých šancích podržel.“

Slovenský gólman v první půli sobotního zápasu zlikvidoval všechny příležitosti soupeře - byť mu při penaltě pomohl i domácí Tomáš Zajíc, který míč poslal vedle tyče. Jihlava tak do kabin odcházela za příznivého stavu 1:0. Přesto nedokázala slibný průběžný stav dotáhnout do bodového zisku.

„Sám si to nedokážu vysvětlit,“ připouští Ivan Kopecký. „Byli jsme povzbuzení vedoucím gólem, soupeř se trápil. S koncovkou je na štíru,“ všiml si.

Nejvíce odehraných minut Podzimní bilance: 1 304 Davis Ikaunieks

1 198 Petr Tlustý

1 156 Jakub Fulnek

1 155 Martin Nový

1 097 Lukáš Vaculík

1 080 Jiří Krejčí

Jenže ve druhé půli se výsledek otočil. „Řekli jsme si, že do toho půjdeme zodpovědně, budeme se snažit soupeře nepustit do tlaku. Bohužel, opak byl pravdou,“ zlobí se Kopecký. „Chtěl bych vidět do hlav hráčů. Protože věci, které jsme si řekli v kabině, se vůbec neprojevily. Naopak: přišli jsme na hřiště a soupeř utkání během dvou minut rozhodl.“

Podobný propad přitom Jihlava v podzimní části nepředvedla zdaleka poprvé. „Hráči si musí sáhnout do svědomí. A uvědomit si, s čím do zápasu jdou. A říct si to popravdě do očí,“ apeluje trenér.

Právě v psychice podle něj jihlavský tým zaostává. „Chybí mi tady bojovný týmový duch, kterým bychom body soupeři vyrvali,“ všímá si Kopecký. „Je to jako v dalších zápasech, v nichž jsme měli bodovat. Ať to bylo Brno, předtím Zlín, nebo teď Slovácko. Svojí nedisciplinovaností nebo nedůsledností jsme soupeři umožnili nás porazit.“

Vysočina tak prožije nepříjemnou zimu. Všechny soupeře v tabulce bude sledovat zespodu. Navíc s vědomím, že první dva jarní zápasy budou smrtící: nejprve Jihlava přivítá Slavii, poté se představí v Plzni.

Tabulka střelců FC Vysočina 5 Davis Ikaunieks 2 Jakub Fulnek, Jiří Krejčí, Jan Záviška 1 Nikolas Daníček, Pavel Dvořák, Jiří Klíma, Petr Tlustý

„I proto, že jsme věděli, co nás čeká, jsme měli tyhle dva zápasy zvládnout,“ uvědomuje si Kopecký. „Ale to už je pryč. S podzimem samozřejmě nemůžeme být spokojení, bodů máme málo. A víme, že nás čeká těžké jaro.“

Do odvet bude Vysočina vstupovat s pouhými deseti body. Otázka zní: povede ji i na jaře trenér Kopecký?

„To je otázka na vyhodnocení vedení. Já jsem do Jihlavy v létě šel s tím, že jsem věděl, že nepřijdou žádné posily. Navíc odešel Hronek, měli jsme i spoustu zraněných. A taková situace je pro každého trenéra těžká,“ tvrdí. „Přesto jsme se z mužstva snažili vyždímat maximum. Ukázalo se však, že není psychicky tak odolné. Že jsme sice schopní překvapit, ale dobrý výkon nedokážeme zopakovat. V určitých fázích, kdy se zápas láme, propadáme,“ mrzí Kopeckého.