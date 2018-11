Jihlava zase hledá trenéra. Oslovila Kučeru, ten ale nabídek řeší více

Že nejde pouze o plané spekulace, potvrdil sám čtyřiačtyřicetiletý rodák z Vigantic. „Už jsem s Jihlavou jednal,“ uvedl Radim Kučera. „Proběhla jenom jedna schůzka, která, si myslím, proběhla i s dalšími trenéry. A teď čekám na další posun.“

Ředitel jihlavského klubu Jan Staněk nejprve mluvil o tom, že by jméno nástupce Martina Svědíka, jenž po konci druholigového podzimu odešel do prvoligového Slovácka, chtěl znát nejpozději do 15. prosince. Poté čas na hledání nového kouče o pár dní zkrátil.

„Pokud vše půjde dobře, rádi bychom trenéra představili hráčům před odchodem na dovolenou,“ uvedl Staněk s tím, že aktuální předzimní příprava končí 6. prosince.

„Říkali, že na to mají času celkem dost, že to nechtějí uspěchat,“ uvedl Kučera. „Záleží víceméně na nich, může to dopadnout jakkoliv.“

Bývalý kapitán olomoucké Sigmy a hráč tehdy bundesligového Bielefeldu, se v hledáčku FC Vysočina paradoxně neocitl poprvé.

„Za poslední roky těch schůzek s Jihlavou už bylo více. Je to zvláštní, ale už jsem s pár lidmi z klubu seděl a vždy to bylo někdo jiný,“ připomíná předchozí schůzky s někdejším ředitelem FC Vysočina Zdeňkem Tulisem či sportovním manažerem Milanem Bokšou.

Hledání nového kouče fotbalistů FC Vysočina Podle informací MF DNES jsou v hledáčku vedení FC Vysočina na post nového hlavního trenéra čtyři jména: Petr Havlíček, Jaroslav Hynek, Daniel Šmejkal a Radim Kučera. „Mohu potvrdit, že trenéři, které jmenujete, jsou na našem seznamu. Neznamená to ale, že všechny oslovíme,“ uvedl ředitel druholigového jihlavského klubu Jan Staněk.

Naposledy Jihlava Kučeru lákala na jaře 2017. Nejprve ve chvíli, kdy hledala nástupce odvolaného Michala Bílka, poté ve chvíli, kdy bylo jasné, že v pozici hlavního kouče nebude pokračovat ani dočasně dosazený Josef Jinoch.

„I tehdy měla Jihlava více kandidátů. Měli jsme nějakou shodu a jediné, co možná v té době hrálo roli, že jsem s sebou chtěl dva asistenty. Oni se rozhodli pro trenéra Kopeckého, který možná chtěl jen jednoho,“ přemýšlí Kučera.

Ten nakonec odešel do ostravského Baníku, v němž vydržel do března tohoto roku. „Baník byl veliká zkušenost. Ale rozhodně to nebylo tak, že bych ho upřednostnil. Protože Jihlava přišla daleko dřív,“ tvrdí.

Po svém odvolání z posledního místa je bez angažmá. „Ale nabídek teď řeším víc, takže uvidíme,“ nechává Kučera věc otevřenou.