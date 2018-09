Konečně se zase odrazíme a pošlape to, věří jihlavský záložník Zoubele

Zoubele druhý gól vstřelil i přes křeče Kdybyste se jihlavského záložníka Lukáše Zoubeleho zeptali, kdy naposledy vstřelil v jednom utkání dva góly, pokrčil by rameny. „V ligových zápasech asi nikdy. Takže to byla premiéra,“ usmál se dvaatřicetiletý fotbalista. Premiéra to skutečně byla. Ale jen za dobu, kdy obléká dres FC Vysočina, tedy poslední dvě sezony. Podobný kousek se totiž Zoubelemu už jednou povedl –a dokonce v nejvyšší soutěži! V dubnu 2016 se dvakrát během pouhých čtyř minut prosadil v Liberci. Jenže spokojený být tehdy nemohl, svými zásahy jen mírnil porážku Brna 2:4. „Hlavní je, že jsme teď vyhráli,“ potěšilo ho. „Jsme za to vítězství moc rádi a myslím, že bylo zasloužené.“ Oproti předchozím dvěma zápasům, ve kterých nedokázala vstřelit ani branku, tentokrát Vysočina podala kvalitnější výkon. Především v ofenzivě. „Měli jsme daleko větší touhu vstřelit gól. Co však bylo v koncovce špatné, to byl důraz a tlak. Máme hodně standardek a nejsme schopni míč dopravit do branky,“ mrzelo trenéra Martina Svědíka. Přidat potřebuje i defenziva. „Takové dvě tři šance si Vlašim vytvořila. V tom se musíme zlepšit. Protože stále soupeřům nabízíme příležitosti. Někdy je potrestají a my to horko těžko obracíme,“ zpytuje svědomí Zoubele. Toho naopak potěšily jeho zásahy. „Před prvním jsem šel ve sprintu do skluzu, to je i o štěstí. Snažil jsem se míč trefit a vyšlo to výborně,“ usmíval se. „Posledních pět minut mě chytaly křeče, tak mě trenér poslal nahoru. A z propadlého míče jsem šel sám na branku a trefil to levačkou vedle gólmana,“ dodal.