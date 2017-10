Výpadky fotbalistů Jihlavy se opakují. Pár minut, a je po naději

„První půle nám vyšla. Dobře jsme v ní bránili, dali jsme i gól. Vypadalo to, že Slavie ani neměla moc šancí, takže bychom ji mohli potrápit,“ pustil se do hodnocení zápasu 4. kola MOL Cupu jihlavský fotbalista Martin Nový.

Autorem parádní trefy, která znamenala jihlavské vedení po úvodních pětačtyřiceti minutách 1:0, byl přitom právě on. „Pořád ale byla ještě půlka zápasu před námi,“ věděl.

A v té pak obrana Vysočiny zase zcela propadla. Bohemians stačilo v pátek na stadionu v Jiráskově ulici ke třem gólům 13 minut, Slavie to zvládla ještě o pět minut rychleji. Z jednobrankového vedení tak byla rázem ztráta 1:3.

„Opravdu nevím, čím to je, že se nám něco takového stalo dvakrát po sobě,“ krčil rameny zklamaný Nový.

Slávistický obrat načal sedm minut po přestávce Michal Frydrych, kterého ovšem fakt, že míč skončil za zády Mateje Rakovana, překvapil úplně stejně jako všechny ostatní na stadionu.

„Byl to z mé strany nepovedený centr. Musel bych být blázen, kdybych tvrdil, že jsem to přesně takhle chtěl dát. Prostě mi míč trošku sjel a zapadl do brány. Každopádně to byl moment, který nám hodně pomohl,“ přiznal autor vyrovnávací trefy. „Pak se nám vrátil klid na nohy a napadaly tam ještě další dva góly,“ oddechl si Frydrych.

Ke zlepšení Slavie ovšem určitě vedly také důrazné výtky trenéra Jaroslava Šilhavého v kabině po první půli.

„Řekl nám, že to z naší strany bylo hodně špatné, že musíme zabrat,“ přiznal autor prvního slávistického gólu. „Měli jsme málo pohybu, mysleli jsme si, že vítězství přijde samo,“ věděl Frydrych.

Tohle všechno pak ale ke smůle Jihlavy zlomil právě jeho šťastný gól. „Jsme moc rádi, že se nám to povedlo zvrátit. Byl to těžký zápas,“ přiznal.

Naopak pro Vysočinu znamenala ledová sprcha v podobě tří slepených branek takový políček, z něhož se nebyla schopná vzpamatovat. „Opravdu se snažíme hrát každý zápas co nejlépe, ale prostě to zase nevyšlo,“ smutnil Nový. „Nezbývá než doufat, že příště to bude lepší,“ přidal přání.

Ono zmiňované příště znamená konkrétně v případě jihlavských fotbalistů nedělní ligové utkání na hřišti Mladé Boleslavi.