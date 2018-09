Jihlava je v krizi. Na vítězství v druhé lize čeká už přes měsíc

Preisler: Premiéra se nepovedla. Všechno bylo špatně Nastoupil k prvnímu zápasu v dresu FC Vysočina, ovšem vzpomínat na něj v dobrém určitě nebude. Dvaadvacetiletý obránce jihlavského A-týmu Dominik Preisler totiž souboj s Hradcem Králové nedokončil. „Nevyhráli jsme a ještě jsem navíc dostal červenou kartu,“ smutnil po zápase novic v sestavě FC Vysočina, který před pár dny dorazil z pražské Dukly. Předčasně do sprch musel Preisler v 85. minutě po druhé žluté kartě, kterou mu sudí Adámková udělala za údajný faul na hradeckého Filipa Zorvana. „Nalítl do mě poté, co jsem odkopl balon, a začal řvát,“ pustil se do popisu inkriminovaného zákroku. „Jenže já šel po míči se skrčenýma nohama, protože jsem věděl, že už jednu žlutou kartu mám. Na druhou tohle určitě nebylo,“ zlobil se. Jeho vztek ještě vzrostl, když následně viděl soupeře znovu běhat po trávníku. „Zápas dohrál úplně bez problémů. To je pak otázka spíš na rozhodčí než na mě,“ krčil rameny jihlavský fotbalista. Vysočina v sobotu podlehla Hradci těsně 0:1, když u jediného gólu utkání byl právě Dominik Preisler. „Dali ho zrovna přese mě,“ povzdechl si. „Míč tam nějak propadl, Vlkanova si ho dal na pravačku a já po něm vystoupil. Jenže on si to pak seknul a poslal mi míč mezi nohama na přední tyč. Bohužel jsme na něj ani já, ani Vejmi (brankář Luděk Vejmola – pozn. red.) neměli. Prostě dneska bylo všechno špatně.“ Přesto, nebo možná právě proto, Preisler věří, že teď už může být jenom líp. „Příští zápas musíme zvládnout a začít vyhrávat, protože jinak nám týmy vpředu utečou,“ měl jasno.