Jihlavští fotbalisté se chystají na klokany, kteří nejsou líní na krok

A právě klokani budou v pátek dalším soupeřem svěřenců trenéra Ivana Kopeckého v nejvyšší domácí soutěži.

„Podobnou situaci jsme zažili už několikrát. Vždycky jsme odehráli relativně dobré utkání a následně k nám jela Bohemka, tedy na první pohled celkem hratelný soupeř. Jenže ona nás vždycky porazila,“ připomněl vzájemné zápasy z několika předchozích sezon obránce FC Vysočina Jiří Krejčí.

„Proto se tentokrát musíme v hlavách připravit ještě mnohem lépe než normálně, abychom páteční utkání doma zvládli,“ měl jasno jedenatřicetiletý fotbalista.

Nejde ovšem jen o pocit zlomit jakési prokletí v soubojích s Bohemkou, Jihlava potřebuje uspět hlavně kvůli postavení v tabulce. Po porážce 1:2 ve Zlíně, kde minulý víkend ztratila body v nastavení z penalty, totiž klesla až na poslední příčku.

„Právě proto potřebujeme vyhrát, abychom se dostali někam, kde to nebude tak špatné jako teď,“ pokračoval v burcování Krejčí.

Oba páteční soupeře od sebe aktuálně v lize dělí sedm míst a 6 bodů. „Vysočina bojuje každým rokem o záchranu. A my pojedeme do Jihlavy s cílem uspět a hodně se jí odtrhnout,“ vzkázal přes klubový web Bohemians 1905 Dominik Mašek, který loni na Vysočině přispěl jedním gólem k výhře svého týmu 2:0. „Pamatuji si, že jsme oba dva zápasy v minulém ligovém ročníku dotáhli do vítězného konce. Chtělo by na to navázat a porazit Jihlavu i popáté v řadě,“ plánoval dvaadvacetiletý záložník.

Přibyl další přírůstek

Právě Mašek je podle jihlavských fotbalistů jedním z hráčů, na které je potřeba si dát dnes velký pozor. I když respekt zaslouží celý tým.

„Přišli jim tam mladší běhaví hráči, kteří nejsou líní na krok. Jsou nepříjemní v tom, že se jim těžko dávají góly. Po ztrátě balonu okamžitě sprintují zpátky, nikdo nic nevypustí. Však taky mají málo obdržených branek,“ vypočítával přednosti soupeře Krejčí.

Jihlava se dnes bude muset v zápase určitě obejít bez zraněných hráčů Petra Nerada a Davida Štěpánka. Naopak připravený bude znovu už i Milan Mišůn, který ve Zlíně neodehrál špatný zápas. Přitom o tom, že naskočí do základní sestavy, se rozhodlo jen pár hodin před utkáním.

„Měl jsem být původně jen náhradník, ale po obědě zavolala Mírovi Kerestešovi manželka, že začíná rodit, tak odjel za ní a mě zařadil trenér do sestavy,“ prozradil.

A zatímco Vysočina smutnila kvůli ztraceným bodům, Keresteš se radoval z narození syna Tomáše. Rozšířil tak řady novopečených otců v jihlavském týmu.