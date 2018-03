Jihlava se blýskla skvělou sérií. Takovou chceme taky, zní z Baníku

Ten je u domácího týmu teprve třetí týden. A přesto, že Ostrava na konci tabulky postupně nabírá ztrátu na své soky a od patnáctého Brna ji aktuálně dělí sedm a od čtrnáctého Slovácka osm bodů (Baník má však zápas s Plzní k dobru), Páník svůj boj rozhodně nevzdává.

„Jedno vítězství nás zase může posunout do nějaké psychické stability,“ věří kouč, který se po nepovedeném vstupu do jara musel pakovat od Zlína. „Čeká nás deset zápasů o třicet bodů, ještě o ně budeme hodně válčit.“

Jihlava připouští, že práce nového kouče se už na hře Baníku projevila. „V zápase s Duklou (porážka 1:2) byla znát lepší organizace hry i nějaké prvky, které zahrával Zlín,“ všiml si Michal Šmarda, asistent jihlavského kouče Svědíka. „Řekl bych, že je v týmu lepší atmosféra, větší bojovnost. Takže nás čeká velmi těžké utkání.“

Navíc i Jihlava má dnes co napravovat. V minulém duelu totiž schytala výprask 0:4 od Jablonce. „Poslední domácí utkání se nám nepovedlo,“ uznal Šmarda. „Ale my jsme ho rozebrali, víme, proč jsme ho nezvládli. Teď už to máme za sebou a musíme jít dál,“ dodal.