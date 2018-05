Ještě není konec, nevzdává se olomoucký stoper Jemelka

O vyloučeného Vepřeka jste přišli už v prvním poločase, mohli jste pak ještě pomýšlet na body?

Snažili jsme se s tím ještě něco udělat, i když jsme prohrávali a byli v deseti. Bojovali jsme až do konce, ale Sparta měla také hodně šancí. Bodovat? Nemyslím si úplně, že bychom měli dosáhnout na bod. V deseti je to na Spartě těžké, vyhrála asi zaslouženě.

I v deseti jste drželi krok. Mrzí vás, že vyloučení bylo po zbytečných žlutých kartách?

Sparta po vstřeleném gólu asi polevila, takže jsme se trochu dostali do hry. Vyloučení mrzí, protože to bylo zbytečné, ještě v prvním poločase dostat takhle za sebou dvě žluté. Bohužel, stalo se. Musíme vyhrát doma a pokusit se s tím ještě něco udělat.

A dá se s tím ještě něco udělat? Ztrácíte bod a nemáte to ve svých rukou.

Dá se s tím něco udělat. Když vyhrajeme a Sparta s Jabloncem prohrají, tak jsme třetí, takže ještě se to dá. Budeme se snažit, budeme chtít vyhrát a uvidíme, jestli Sparta s Jabloncem ztratí body.

Evropa vám už neunikne, bojujete o třetí místo. Nemusíte už být v klidu, před sezonou byste nejspíš nečekali, že skončíte do pátého místa.

Určitě bychom to brali. Ale už máme poslední zápas, chceme do toho dát všechno. Pro většinu týmu je to životní sezona. Ještě to chceme zvrátit a bojovat o třetí místo.

Hrál jste na hřišti týmu, který se o vás zajímá. Co se vám v létě všechno rýsuje?

Nevím o tom, moc jsem se o to nezajímal. Snažil jsem se hrát za Sigmu, chtěli jsme tu tři body, což se nepovedlo. Pořád ale neskládáme zbraně a budeme se snažit o třetí místo.

Kdyby nabídka přišla, třeba i ze zahraničí, uvažoval byste o ní?

Nevím. Až oficiální nabídka přijde, možná o tom budu uvažovat. Ale ještě není konec sezony, máme ještě jeden zápas.