Jedenadvacítka dohrává kvalifikaci, jde o koeficient i kouče Lavičku

„Na moje případné působení, nebo nepůsobení budeme mít dost času, až dohrajeme oba říjnové zápasy. Věřím, že si najdeme čas všechno v klidu probrat,“ řekl na tiskové konferenci Lavička, který vede jedenadvacítku od roku 2015 a loni s ní prošel na Euro v Polsku.

V nynější kvalifikaci však jednadvacítka přišla o šanci na postup už dvě kola před koncem po zářijové prohře s Řeckem. Ale i proti Bělorusku a Moldavsku mají Češi o co hrát. Potřebují totiž vylepšit koeficient, protože jsou na hraně prvního a druhého koše pro losování kvalifikace šampionátu v roce 2021.

Proto také Lavička povolal prověřené hráče, přestože se nabízela možnost dát šanci nováčkům, kteří budou tvořit tým v dalším kvalifikačním období. „Musíme se pokusit získat co nejvíc bodů, ale ani to stále nezaručuje, že zůstaneme v prvním koši,“ řekl manažer jednadvacítky Libor Sionko.

„Sejdeme se s vědomím, že jsme postup ztratili, ale to neznamená, že není o co hrát. To budeme hráčům připomínat,“ uvedl Lavička. „Zvažovali jsme, že to dohrajeme s hráči s výhledem na nový cyklus. Ale dvacítka hraje ve stejném termínu dva dobré zápasy a i to byl jeden z důvodů, proč jsme zachovali základ stávající jednadvacítky,“ dodal.

Jednadvacítka proti Bělorusku nastoupí 11. října v Borisově a Moldavsko přivítá o čtyři dny později v Chomutově. V tabulce Lavičkovu výběru patří momentálně třetí místo s náskokem dvou bodů před čtvrtým Běloruskem a šesti bodů před pátým Moldavskem.

První je Řecko s 22 body. Druhé místo, které může znamenat baráž, patří s 19 body Chorvatsku, na které se sice Češi mohou bodově dotáhnout, ale mají horší vzájemnou bilanci.