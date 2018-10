Kde se to v nich bere? Outsideři Beauguel a Komličenko střílí jak nikdy

dnes 9:58

Když před čtyřmi lety poprvé nastoupil za Duklu v přátelském utkání proti druholigovému Varnsdorfu, vypadalo to, že se do Česka přiřítil superstřelec. Čtyři góly při debutu? Za pouhých osmadvacet minut druhého poločasu? No páni, klobouk dolů! Jean-David Beauguel, vytáhlý francouzský útočník, si tehdy nastavil laťku hodně vysoko. A až teď se zdá, že naplno ukazuje, co v něm skutečně je.