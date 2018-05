Jarní kletbu zrušil odepisovaný Beauguel, Zlín konečně uspěl doma

Fotbal

Další 4 fotografie v galerii Jean-David Beauguel ze Zlína (ve žlutém) si zpracovává míč v duelu s Libercem. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 9:36

Dvacet zápasů. Tak dlouho museli čekat zlínští fotbalisté na první jarní domácí výhru od svého comebacku do nejvyšší soutěže. O zlomení bídné série se postaral hráč, od něhož by to předpokládal málokdo.