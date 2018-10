Je nás málo. Ale jen tak se nevzdáme, říká pardubický kapitán

„Podobné zápasy mají úplně jiný náboj než liga,“ říká 34letý matador. „Ale právě teď jsme v situaci, kdy se nám ten zápas moc nehodí. Odehrát ho však musíme,“ dodává Jeřábek smířeně.

Tou situací myslíte vaši rozsáhlou marodku?

Marodku i další důvody. Zrovna moc nás momentálně není.

Přesto by se mělo být na co dívat, Jablonec na podzim hraje opravdu skvěle. Souhlasíte?

Přesně tak, nastupují teď i v Evropské lize. Ale těžko říct, s čím k nám přijedou - nevím, jak vedle té Evropy berou MOL Cup. Pro diváky to nicméně určitě bude zajímavé.

Kouč si proti Jablonci přeje odvážný výkon Před mistrovskými zápasy bývá dost napnutý, ale po čtvrtečním tréninku pardubického „áčka“ na Dolíčku měl fotbalový kouč Jiří Krejčí v zásadě dobrou náladu. Jeho mužstvo ve druhé lize již pět utkání v řadě neprohrálo, minule porazilo 2:0 Ústí nad Labem, v tabulce mu patří výtečná čtvrtá příčka... Jisté chmury se mu však před sobotním mačem 3. kola MOL Cupu, národního poháru, ve tváři přece jen zračily. To když začal vyjmenovávat, které hráče nebude mít proti prvoligovému Jablonci k dispozici. „Černý nehrál už proti Ústí a nebude, Tischler taky ne, teď se k tomu přidalo zranění Kováře. Klíma pak je s reprezentační dvacítkou (o niž Tischler smolně přišel) a brankář Knobloch letí do Ruska za přítelkyní, měl to naplánované už dlouho,“ vypočetl Krejčí. „Se sestavou máme problémy, ale budeme si s tím muset nějak poradit,“ doplnil. Ještě štěstí, že zranění mladého gólmana Letáčka, jenž dostal proti Ústí ránu do choulostivých míst, není závažnějšího charakteru, a že s ním a třetím brankářem Šmídem Krejčí může počítat. Svoje problémy má rovněž Jablonec, který v první lize v nedávné době doma porazil plzeňskou Viktorii (3:0), venku Teplice (2:1) a opět doma Slovácko (2:0). Záložníci Trávník s Masopustem byli totiž donominováni na mezistátní zápas Česka se Slovenskem, stoper Lischka je s jedenadvacítkou a útočníci Jovovič a Ikaunieks s černohorským, resp. lotyšským národním týmem. Pár hráčů trenéru Radovi také chybí ze zdravotních důvodů. „Může taky nechat odpočívat třeba Hübschmana,“ uvažoval Krejčí. „Jde o to, jak to Jablonec pojme. Viděli jsme je v televizi, kolega Novotný asi šest jejich zápasů. Ale nějak speciálně se na ně připravovat je složité - opravdu nevíme, jak to poskládají,“ pokračoval Krejčí. Každopádně by byl rád, kdyby jeho Pardubice proti favoritovi nehrály zakřiknutě. „Chci vidět odvahu a dobrý výkon jak dozadu, tak i dopředu. Třešnička by pak byla, kdyby se nám podařil dobrý výsledek. A aby diváci, až odtud budou odcházet, byli spokojení. Věřím, že jich dorazí dost,“ řekl kouč.

Jablonci odjedou opory na reprezentaci, takže na tom bude trochu podobně jako vy. Cítíte šanci, že by postup mohl klapnout jako v září 2015 proti Teplicím? Hraje jen na jedno utkání...

Ano, pohárové zápasy bývají pro favority dost často ošidné. Známe to z opačné strany, když v poháru vyběhneme například proti diviznímu soupeři. Není to jednoduché. Dokud cítí šanci, je problém ho zlomit. Příležitost tentokrát dostanou i kluci, kteří normálně nejsou tak vytížení, mohou se ukázat trenérovi. Ale rozhodně to nemáme v plánu nějak odevzdat. Jdeme je potrápit.

V zádech budete mít domácí stadion Pod Vinicí, předpověď navíc zní slibně.

Počasí asi vyjde. Ale o víkendu jsou tu koně, odpoledne hraje i reprezentace. Doufám, že lidí přijde co nejvíc.

Velká pardubická je však až v neděli. Lepší hrát pohár v sobotu než v týdnu, ne?

Pro lidi ano. Ale pro nás hráče by čtvrtek nebo pátek byl lepší - mohli bychom mít volný víkend. (úsměv)

Čím podle vás bude Jablonec nebezpečný?

Jsou docela silní v kombinaci, hráli jsme s nimi před rokem v létě v Bohdanči přátelák. Drží balon, hru mají založenou na rychlostních typech vepředu i na křídlech. Chce to hrát dobře z bloku a pohlídat si náběhy za obranu.

Váš trenér Krejčí je velmi emotivní, o jabloneckém Petru Radovi netřeba se bavit. Nejste zvědavý i na to, jak to bude vypadat kolem laviček?

Asi to bude veselé. (úsměv) Jsou to dost podobné typy, myslím, že z téhle strany toho bude dost slyšet.

Utkvěl vám některý z odehraných pohárových zápasů s týmy z první ligy v paměti hlouběji?

To nevím. Asi výhra 1:0 se Spartou (listopad 2015), předtím v tom prvním zápase se mi povedlo jim dát gól (září 2011, porážka 1:3). Zvlášť na to ovšem nevzpomínám.