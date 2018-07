Slavia odjela na soustředění bez Ščuka, který si hledá angažmá

Ščuk přišel do Slavie před dvěma lety, jeho angažmá ve Edenu ale hned v úvodu narušilo zranění. Vloni na podzim odešel hostovat do tureckého druholigového Erzurumsporu, odkud se nyní do Prahy vrátil, ale český vicemistr už s ním do kádru nepočítá.



Se Slavií podle klubového webu neodjel do Rakouska ani slovenský záložník Jakub Hromada, který se zranil v pátečním přípravném duelu se Žižkovem. Za týmem by ale měl přicestovat během týdne. Místo něj se do nominace vešel osmnáctiletý talent Matěj Valenta.

Kádr opustili také dva hráči, kteří by měli odejít na hostování. Útočník Jan Kuchta bude působit ve Slovácku a další ofenzivní hráč Tomáš Freit míří do týmu nováčka ligy Opavy.

Až na Hromadu odjeli na soustředění všichni hráči, kteří měli v uplynulých dnech zdravotní problémy. Nechybí ani Per-Egil Flo, o něhož se zajímal švýcarský klub.

Slavia na soustředění odehraje čtyři zápasy, první z nich ve středu proti Rapidu Vídeň.