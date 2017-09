Šilhavý po další venkovní ztrátě: Loni nám tam padaly góly jednodušeji

„Jsme zklamaní. Loni nám tam góly padaly jednodušeji. Proto jsme vyhrávali. Teď se trápíme v koncovce,“ srovnává kouč Slavie Jaroslav Šilhavý minulou mistrovskou sezonu s aktuálním klopýtáním mimo Eden.

O čem ještě hovořil po zápase ve Zlíně?

O výkonu

“První poločas byl od nás lepší než druhý. Byli jsme aktivní, nicméně jsme nedali gól. Byť šance hlavně Stocha, který zleva šel sám a nahrával Škodovi před prázdnou bránu, volala po gólu. Také Buren měl vyloženou možnost. Druhý poločas nebyl podle našich představ. Po příchodu Necida jsme zvýšili důraz na domácí obranu a ujali jsme se vedení. Bohužel jsme pak udělali hloupou chybu ve středu pole, ztráta míče, nedohraná střela a domácí vyrovnali. Chtěli jsme s výsledkem něco dělat, vytvořili jsme si dvě veliké gólové šance, bohužel jsme je neproměnili. V závěru jsme pak přečkali Vukadinovičův únik a střelu do tyče.“

O rekordní sérii 34 zápasů bez porážky v české lize

“Nemáme z ní takovou radost. 34 zápasů je velké číslo, nestává se to běžně. V téhle chvíli jsou body přednější. Řešíme, že jsme nevyhráli a Plzeň nám zase odskočila o dva body. Je to pro nás složitější.“

O vynucené absenci Deliho a Ngadeua

“Měli problémy už po derby, přesto jsme věřili, že do Zlína pojedou. Bohužel nemohli. Oba jsou velice kvalitní, patří do základní sestavy. Je znát, když hrají, chyběli nám. Přesto jsme si měli poradit. Obrana fungovala slušně. Souček podal solidní výkon ve středu pole. Na čtvrteční zápas Evropské ligy v Astaně by měli být oba připravení.“

O Škodovi, který nebyl úplně fit

“Pral se tam, několik balonů v první půlce jsme vepředu poztráceli. Neřešili to ideálně. Mohlo to být lepší.“

O Jugasově penaltovém faulu

“Hasil chyby jiných. Jestli měl jít ven, nebo ne, jsem neřešil. Odehrál velice dobré utkání, nastoupil poprvé doma v jiném dresu. Je to velký srdcař.“