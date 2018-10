Potlesk místo pískotu, Šilhavému vyšly tahy se zapomenutými tvářemi

Ne, všechno nebylo ideální.

Ale stačilo si poslechnout slova fotbalistů, kteří se po sobotním utkání v Trnavě proti Slovensku (2:1) potkali s novináři, abyste poznali, že se něco změnilo.

„Soupeř nás nezaskočil, protože jsme na něj byli dobře připravení. Trenérům patří velký dík,“ pronesl útočník Patrik Schick.

Sám kouč hlavní roli k vytvoření lepší tváře mužstva odmítal. „Z části asi ano, udělali jsme hodně práce. Ale hráčům jsem zároveň říkal, že ať si nemyslí, že když přijde nový trenér, že se všechno otočí.“

V září Češi po nevýrazném výkonu podlehli smolně Ukrajině (1:2), následně v přípravě utrpěli debakl v Rusku (1:5).

„Dostávali jsme hloupé góly, měli jsme hru hodně otevřenou, proto jsme teď chtěli být kompaktní, malé hřiště, nepouštět soupeře středem, nenechat je hrát po stranách. Bez chyb to nebylo, ale myslím si, že se budeme zlepšovat,“ líčil Šilhavý.

V sobotu na Slovensku už Češi nenastoupili v rozestavení se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky. Vrátili se ke klasice čtyři pět jedna. Na hrotu zbyl jen Krmenčík, Schick musel na lavičku. „Přijal jsem to.“

Obraně prospěl příchod Čelůstky, který hrál v národním týmu po roce. „Čelda byl ze začátku trochu nervózní, Nemec je silný a dobrý útočník. Ale postupně to zvládal, v soubojích byl z našich jeden z nejlepších,“ řekl Šilhavý.

Jinak se hodnocení jednotlivců chtěl vyhnout. „Týmový výkon, chválím všechny. Ano, oba útočníci Krmenčík a Schick dali gól, na oba přihrál Bořek. Ne nadarmo je nejlepším nahrávačem v americké lize,“ poznamenal Šilhavý.

Ano, markantní změna se udála v záloze, na pozici špílmachra, režiséra. Dočkal, který stejně jako Čelůstka z různých důvodů rok v reprezentaci nenastupoval, byl výtečný. Rozdíl proti v předchozích zápasech nevýraznému Hušbauerovi.

Byl to jiný Dočkal než například loni, kdy cestoval za reprezentací z Číny. Od ledna hraje ve Spojených státech a to mu prospělo.

Třicetiletému středopolaři kouč navíc svěřil i kapitánskou pásku.

„Bořek je nejsilnější osobností týmu, který teď tady máme. Udělal hodně práce, vzal si slovo před zápasem, během tréninku. Je to

sebevědomý hráč, skvělý fotbalista, klasický vůdce, který mužstvu pomohl,“ řekl Šilhavý.

Dočkal, Čelůstka, dále pak Pavelka, Vydra byli noví Šilhavého muži. Pátou změnou v sestavě byl Zmrhal, který však za předchozího kouče Jarolíma nastupoval pravidelně.

„Pavelka je pracovitý hráč, zvládá to od první do poslední minuty. Je na něm vidět, že v klubu hraje, že je v pohodě. Za mě dobrý výkon,“ podotkl kouč.

Třeba v bráně nechal Vaclíka, nástupce dlouholeté jedničky Petra Čechy, který po Euru 2016 reprezentační kariéru ukončil.

„Hodně dám na trenéry brankářů. Gólmany máme vyrovnané, ale chytat může jen jeden a společně jsme vybrali Vaclíka. Tým podržel, prospívá mu angažmá ve Španělsku, je mentálně silný,“ řekl Šilhavý.

Už v úterý Česko hraje další duel Ligy národů na Ukrajině. Tam se ukáže, jestli Šilhavého léčba funguje i dál.

„Bylo by brzo hodnotit po prvním zápase, jak se projevil vliv nového trenéra. My cítili nějakou pozitivní vlnu energie, která přišla. Tak to bývá, když se lidi vymění. Nastavili jsme nějakou komunikaci, ve které se všichni cítíme dobře. Ale není to pořád o atmosféře v kabině, v autobuse a na letišti, ale je to o tom, jak to budeme schopní přenést na hřiště. A jestli to tam budeme schopní ukázat všem lidem, kteří to chtějí vidět,“ zdůraznil Dočkal.

Udělá Šilhavý změny? Jak se pak v budoucnu na mužstvu projeví, až se uzdraví někteří stabilní reprezentanti Darida, Suchý, Kopic?

„Tým se pořád tvoří, každopádně jsme odstartovali dobře. Začneme víc věřit tomu, co děláme. Atmosféra na práci je mnohem lepší. O sestavě na Ukrajinu nejsme rozhodnutí, ale i kdybychom udělali tři čtyři změny, tak si nemyslím, že by to bylo špatně,“ podotkl kouč.