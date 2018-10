Bez chyb to nebylo, z mužstva jsem cítil sílu, řekl nadšený Šilhavý

„Víc jsem si ani přát nemohl. Velký zápas, derby na Slovensku, je to úžasné,“ řekl Šilhavý nadšeně na tiskovce po zápase Ligy národů.

Je na vás vidět, jak jste šťastný.

Byl to ostrý zápas o body, o to je to lepší. Mám obrovskou radost, snad to nebude jen první vlaštovka. Věřím, že se budeme zlepšovat. Nechci říkat, že soupeř byl pro nás jen sparingpartnerem, z jeho hráčů jsme měli respekt, Slováci mají skvělou generaci. Ale myslím si, že o ten gól jsme byli lepší. Asi to tak měl být.

Takže mužstvo chválíte?

Chválím všechny kluky, i ty, kteří nehráli. Bylo to pro mě silné.

Jak velký vliv na výkon národního mužstva měla změna trenéra? Že jste k týmu přišel vy?

Z části ano, ale nemyslím si, že přišel nový trenér a všechno se otočilo.

Co jste změnil především?

Udělali jsme spoustu práce. Předtím jsme dostávali hloupé góly, měli jsme hru hodně otevřenou. Teď jsme chtěli být kompaktní, malé hřiště, nepouštět soupeře středem, nenechat ho hrát po stranách. Bez chyb to nebylo, ale myslím si, že se budeme zlepšovat.

Jak vám bylo během slovenského tlaku v druhém poločasu?

Soupeř měl obrovské šance, my jsme vypadli z role. Díky bohu, že je Slováci neproměnili a my naopak dali druhý gól. Pak už jsme to takticky dohráli. Cítil jsem z týmu sílu.

Proč jste vypadli z role?

To je na širší analýzu, to si řekneme sami. Ale z větší části to bylo kvalitním výkonem domácích. Diváci byli skvělí, to byl jejich motor, Slováky hnali do útoku. My jsme se roztáhli a oni toho využívali. Třeba střídající Weiss nám dělal problémy.

A z vašeho mužstva byste vyzdvihl koho? Útočníky Krmenčíka se Schickem, kteří skórovali?

Ne, byl to týmový výkon, jak už jsem říkal. Chválím všechny. Ano, oba útočníci dali gól, na oba přihrál Bořek. Ne nadarmo je nejlepším nahrávačem v americké lize.

V neděli letíte na Ukrajinu, kde hrajete v úterý. Co výsledek ze Slovenska znamená pro vývoj ve skupině?

Oba týmy po porážkách s Ukrajinou nutně potřebovaly bodovat, my jsme se díky vítězství dostali do hry o první místo. To jsme potřebovali.