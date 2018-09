PŘÍMÝ PŘENOS: Podle očekávání. Novým trenérem reprezentace je Šilhavý

Jen týden trvalo „bezvládí“, než vedení fotbalu přivedlo náhradu za Karla Jarolíma. Ve skutečnosti však bylo mnohem kratší.

Už od minulé středy bylo jisté, že národní mužstvo převezme Šilhavý, rekordman v počtu ligových zápasů, úspěšný klubový trenér a fotbalový džentlmen, jenž loni dovedl k titulu Slavii a po podzimu 2017 byl překvapivě odvolán.

„Volba byla poměrně logická. Hovoří pro něj celá řada úspěchů. Je potřeba se dívat dopředu a jsem pevně přesvědčený o tom, že to bude fungovat,“ prohlásil předseda fotbalové asociace Martin Malík.

V samostatné české historii je Šilhavý devátým reprezentačním trenérem. Jeho hlavním úkolem je úspěšně projít kvalifikací o postup na Euro 2020, na kontinentálním šampionátu Česko nikdy nechybělo.

Šilhavého mise začne už za pár dní, v sobotu 13. října se národní mužstvo představí na Slovensku souboje v Lize národů, o tři dny hraje na Ukrajině.

Nutně potřebuje zabrat, bodovat, aby si zachovalo naději na první příčku ve skupině, případně aby uhrálo alespoň druhou příčku ve své skupině. Pokud by skončilo až třetí, znamanelo by to v nově vzniklé soutěži sestup do Ligy C, což jsou v evropské hierarchii mužstva od 25. místa níž.

Před necelými dvěma týdny národní mužstvo v úvodním duelu Ligy národů podlehlo Ukrajině, následně před týdnem ostudně padlo 1:5 v přípravném utkání v Rusku. V součtu s neúspěšnou kvalifikací o postup na mistrovství světa 2018 svou pozici neustál kouč Karel Jarolím.

Proč Šilhavý?

Je prověřený, má ligové tituly s velkým i regionálním klubem, sází na systematickou práci, má respekt, je jednou z nejvýraznějších postav ligové soutěže.

U reprezentace už byl, jako začínající kouč dělal asistenta Karlu Brücknerovi a Petru Radovi v letech 2003 až 2009.