Šilhavý gratuloval Hapalovi: Ať se ti daří, ale až po našem zápase

Druhá bitva bývalých federálních partnerů v Lize národů se blíží, hraje se za necelé dva týdny v pondělí 19. listopadu.

Česká nominace Koho povolal Jaroslav Šilhavý

Český kouč na duel, který se uskuteční v pražském Edenu, ve středu nominoval devatenáct hráčů. Další čtyři ještě povolá dodatečně.

Proč s dalšími hráči čekáte?

Je to kvůli zdravotnímu stavu. Minule nám na sraz přišli tři hráči se zraněním. Samozřejmě, nemáme Michala Krmenčíka, ale ještě nejsme rozhodnutí, koho za něj. Máme ještě čas, hrají se poháry a ligové kolo. Určitě povoláme jednoho velkého útočníka, středového hráče, krajního beka a stopera.

Které fotbalisty jste chtěl nominovat a nemohl, protože mají zdravotní potíže?

Tonda Barák nehrál poslední zápas. Uvidíme, ale nevypadá to, že by byl k dispozici, i když zázraky se dějí. Derby nedohráli Kúdela, Coufal, Hušbauer. Ale zase je pozitivní, že máme Kalase, Daridu a Kopice, ti posledně nebyli a uzdravili se. Jsou to kvalitní hráči.

Šilhavý o Matouškovi „Vnímáme ho, že je to velký talent, ale v této chvíli jsme o něm neuvažovali.“

Kteří útočníci přicházejí v úvahu jako náhrada za Krmenčíka?

Typologicky všichni, kteří jsou mezi náhradníky. Milan Škoda byl dlouho mimo, odehrál pár minut. Martin Doležal je na tom podobně, i když už má pár zápasů za sebou a je dál. Byli jsme se dívat na Zdeňka Ondráška z Wisly Krakov. Jeden z nich bude pravděpodobně nominován.

Kdo z nich má do týmu nejblíž? Ondrášek?

Uvažujeme o něm, sezonu začal dobře, chvíli vedl střeleckou tabulku polské ligy. Nastupuje pravidelně, je to velký kandidát, ale tím neříkám, že to bude on. Ještě se nabízí na hrot alternativa s Matějem Vydrou, je to přece jen útočník, i když trochu jiný typ než Krmenčík.

Dočkalovi ve Spojených státech skončila sezona. Je to problém?

U něj ne, je to zkušený hráč a my pro něj máme připravený náhradní program.

Po zranění se vrací Darida. Jste rád, že?

Jsem. Sice odehrál jen jeden a půl zápasu, takže uvidíme, jak na tom bude. Chybí mu zápasové vytížení, ale hlavně že je zpátky v týmu, jednoznačně do něj patří. Vždyť byl i kapitánem, těším se na něj.

Za kapitána jste vybral Dočkala, bude se to s příchodem Daridy měnit?

Bořek je kapitánem.

On se v říjnu v zápase na Slovensku do týmu po roce vrátil, vy jste v Trnavě coby kouč národního mužstva debutoval. Slováci pak měnili trenéra. Co to pro vás znamená?

Snad se nepotvrdí takové to rčení, že nové koště dobře mete. Pavla Hapala velmi dobře znám, volali jsme si a gratuloval jsem mu. On tam není žádným nováčkem, na Slovensku je známou postavou, léta tam trénoval.