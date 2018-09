Šilhavý koučem reprezentace už brzy. Ladíme formality, řekl předseda

Už od středy je takřka jasno, že nástupcem Karla Jarolíma bude právě šestapadesátiletý kouč. „Začali jsme prioritně jednat s panem Jaroslavem Šilhavým o jeho případné pozici trenéra národního týmu,“ oznámil Malík pro iDNES.cz.

Jaroslav Šilhavý narozen 3. listopadu 1961 ligová kariéra: Cheb, Slavia, Drnovice, Viktoria Žižkov - celkem 465 zápasů, 26 gólů trenérská kariéra: Viktoria Žižkov (asistent), Sparta (asistent a hlavní trenér juniorky), Kladno, Plzeň, Liberec, Jablonec, Dukla Praha, Slavia. reprezentace: 4 starty za Československo na začátku devadesátých let minulého století; asistent reprezentačního trenéra Karla Brücknera (2003 až 2008) a Petra Rady (2008 až 2009).

Od té doby se situace vyvinula směrem, že Šilhavý kývl a řeší se složení jeho realizačního týmu. Ve čtvrtek nabídku na pozici asistenta odmítl Karel Poborský. „Tohle by pro mě nemělo smysl. Nic, co by mě zajímalo,“ řekl Poborský.

Naopak pracovat se Šilhavým jistě bude jeho dlouholetý kolega Jiří Chytrý.

O dalších jménech se vedou jednání. Možná bývalý reprezentant Tomáš Galásek? A kdo trenér brankářů? Nejspíš Milan Veselý, který stejně jako Chytrý byl se Šilhavým na jeho předchozích štacích v Liberci, v Jablonci i naposled ve Slavii.

„Předpokládám, že některé drobnosti budeme ještě precizovat v průběhu celého víkendu. Byli bychom velmi rádi, kdybychom v průběhu pondělí, nejpozději úterý, mohli veřejnost seznámit s tím, že máme finální dohodu a český národní tým má trenéra,“ citovala agentura ČTK předsedu asociace po pátečním losování 3. kola Mol Cupu.

Šilhavý bude mít měsíc do prvního utkání, své angažmá u národního mužstva začne v sobotu 13. října soubojem v Lize národů v Trnavě proti Slovensku, o tři dny později se Česko představí v Charkově proti Ukrajině.

Domácí porážka 1:2 minulý týden právě s Ukrajinou a následný výprask 1:5 v přípravě v Rusku byl konečnou pro Karla Jarolíma, který národní mužstvu vedl od léta 2016.

Nástupce šéfové fotbalu vybírali mezi Šilhavým a Poborským, jenž nemá trenérské zkušenosti, ale měl by roli tzv. superkouče.