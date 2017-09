Břevna a zahozené šance? To už je evergreen, povzdechl si Šilhavý

„Chtěli bychom postoupit ze skupiny a tenhle bod je pro nás obrovsky cenný, Astana je silný soupeř a ještě může zamíchat pořadím,“ věštil po zápase slávistický kouč.

O čem ještě mluvil?

O síle Astany

Naše prognózy se naplnily. Mají velmi dobré útočníky, všichni tři nám dělali velké problémy. Nám se vstup podařil, mohlo to být i dva nebo tři nula, ale ve druhém poločase už Astana zvýšila obrátky, byla nebezpečná a nás skoro k ničemu nepustila.

O strachu o výsledek

Ve druhé půli hrála Astana opravdu velice dobře, přitlačila nás, měla šance, ale zvládli jsem to. Odehráli jsme zápas v obraně dobře, ale už jsme se pak bohužel nedostali do protiútoků jako v prvním poločase.

O změnách v sestavě

Jdeme zápas po zápasu, nesortujeme to podle soutěže. Ale za deset dní jsme hráli čtyři zápasy. To byl důvod, proč jsem se rozhodl pro rotaci. Chci, aby všichni hráči byli vytížení.

O dvou střelách do břevna

To je evergreen: pořád fňukáme, že máme šance a nedáváme je. Říkáme si, že už to tam musí spadnout. Je fakt, že kdybychom dali druhý gól, mohli jsme sahat po třech bodech. Musíme doufat, že příště třeba i z méně šancí dáme víc gólů.

O tom, jaký vliv měl na zápas umělý povrch

Bylo vidět, že to bylo hodně rychlé, ale hlavně v první půli si s s tím naši hráči poradili skvěle. Umělka nám nevadila, určitě to nebyla překážka.

O gólmanu Kovářovi, který chytil několik šancí

Zhostil se toho velmi dobře. Rozhodli jsme se včera po tréninku, že půjde chytat, protože Honza Laštůvka se necítil stoprocentně. S Přémou jsem tentokrát rozhodně spokojený.

O šancích na postup

Nepočítáme, kolik potřebujeme bodů, ale do každého zápasu jdeme s touhou vyhrát. Bod na půdě těžkého a kvalitního soupeře je velmi cenný, možná bude v konečném účtování hodně důležitý.