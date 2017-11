Váhám, jestli sáhnout do sestavy, přiznal Šilhavý. Zastal se Ben Chaima

„Odpovím krátce: chceme vyhrát. Bez ohledu na nějakou sérii,“ ubezpečil slávistický kouč s úsměvem. A během tiskové konference dostal kromě obvyklých otázek na zápas i jednu speciální od izraelského novináře.

„Jak kvalitní je česká liga, když se v ní zatím neprosadil náš Tal Ben Chaim?“ zaznělo do útulného sálu.



„Ben Chaim je vynikající hráč. Asi si teprve zvyká, naše liga je dobrá soutěž. Možná potřebuje delší aklimatizaci, aby mohl ukázat, co umí. Ale je to výborný fotbalista,“ zastal se kritizované sparťanské letní posily Šilhavý.

Pak už odpovídal na dotazy směřující ke čtvrtečnímu zápasu, ve kterém by se slávistům vzhledem k situaci v tabulce skupiny A Evropské ligy náramně hodily všechny tři body.



Maccabi Tel Aviv - Slavia Sledujte duel v podrobné on-line reportáži.

Doma jste Maccabi porazili. Co vám úvodní zápas skupiny ukázal směrem k odvetě?

Poznali jsme, že je Maccabi velice silný soupeř. Tří bodů si velmi ceníme a i teď chceme hrát na výhru, remíza pro nás nic neřeší. Chceme postoupit a k tomu potřebujeme mít naději v posledním zápase doma s Astanou, na kterou teď ztrácíme dva body.

V lize jste o víkendu rozstříleli Duklu 5:0. Máte dilema, jestli sáhnout do vítězné sestavy?

Ano, je to dilema. Třeba Simon Deli, který nám chyběl, je teď už k dispozici, takže nad tím uvažujeme. Určitou představu mám v hlavě, ale definitivně ještě rozhodnutý nejsem.

Dá se očekávat, že změn bude méně než v předchozích pohárových zápasech?

Matematika velí, abychom minimálně udrželi krok s Astanou. Jen tak budeme mít v závěru skupiny ještě o co hrát. Věřím, že se to podaří a doma se bude rozhodovat o postupu. Chceme vyhrát a postoupit, takže nasadíme takovou sestavu, která by to měla zvládnout.

Fotbalisté Slavie trénují na nově položeném trávníku v izraelské Netanji.

Co by na soupeře mělo platit?

Jsou živí, běhaví, chtějí útočit, hrát ofenzivně. A nemají teď nad sebou žádný bič, protože jsou už ze hry o postup. Platit by na ně měl poctivý organizovaný výkon, stejný jako doma. Být aktivní, produktivní. V posledních dvou zápasech se nám to dařilo, tak věřím, že to bude platit i tady.

Sbíral jste poznatky od brankáře Kováře, který v Izraeli působil?

Samozřejmě jsme se bavili. Řešili jsme, že nehrají na svém stadionu, ale v Netanji, kde nejsou vyloženě doma. Taky víme, že měli nějaké zdravotní problémy a že je v neděli čeká důležitý zápas v lize. Uvidíme, jak k tomu přistoupí, jestli udělají nějaké změny. Kádr mají dostatečně široký a kvalitní, když dostanou šanci noví hráči, hra neutrpí.