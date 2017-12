Šilhavého budoucnost? Jeden zápas o ní nerozhodne, řekl slávistický kouč

Neví se. Jisté je, že porážka 0:1 s Astanou a trochu nečekaný konec v Evropské lize mu pozici nevylepšily. V době, kdy se o jeho budoucnosti spekuluje, mohla slávistického kouče hřát aspoň slova kazašských novinářů a trenéra Stoilova, kteří hru Slavie vychválili.

„Děkuju za komplimenty, vyřiďte je i trenérovi. Jsem rád, jestli je to míněno upřímně,“ usmál se Šilhavý. „Uvidíme, jak tohle hodnocení pomůže.“

Jak teď vnímáte svou pozici? Cítíte se v ohrožení?

Teď mě nejvíc trápí ten zápas, který jsme prohráli a nepostoupili. To co bude... Co jsem řekl ve středu na tiskové konferenci, to platí. Jeden zápas nerozhodne o tom, jestli naše práce je dobrá, nebo špatná.

Kdy se dozvíte, co bude dál?

V pátek máme s Honzou Nezmarem (novým sportovním ředitelem klubu) dopoledne schůzku, tam se asi dozvíme něco víc. Žádné datum, kdy budeme mít větší sezení s vedením, ještě teď nevím.

Po příchodu čínského investora se změnily cíle Slavie. Bylo pro tým těžké se poprat s tlakem?

Cíle a vize vlastníka jsou velké. Když jsme získali titul, ještě se posunuly. Chtěli jsme i Ligu mistrů, proto bylo hodně změn a není jednoduché zařazovat hráče do týmu každý půlrok. Přišlo hodně kluků zvučných jmen, dávali jsme to dohromady - třeba na Dannyho a Altintopa ostatní docela koukali, chvíli trvalo, než si to sedlo. Čas nám úplně nestačil, aby to fungovalo tak, jak jsme si představovali. Proto teď nastane období, kdy si řekneme, co bylo dobře a co špatně.

Co bylo špatně proti Astaně?

První poločas byl oboustranně opatrný, bez šancí. Až na tu naši chybu při standardce... Nechali jsme soupeře dát laciný gól. Druhá půle už byla rapidně lepší, vytvářeli jsem si šance, bohužel jsme je neproměnili a soupeř vedení udržel. Takže nám skončila cesta Evropou. V minulé sezoně nám to tam padalo třeba i v 90. minutě, teď ne. To nás provází celý podzim, přišli jsme o hodně bodů, nakonec teď i o postup.



Tentokrát se moc nedařilo krajním obráncům, nevycházely jim centry. Souhlasíte, že i to chybělo, abyste dosáhli na lepší výsledek?

Roli hrál i terén, který nebyl ideální. Nechci klukům dělat advokáta, ale byl nerovný, to pak v plném běhu není jednoduché. Ale nebyli jsme dostatečně hladoví. Závary jsme měli velké, šance taky. Necid i van Buren, to byly tutovky, Zmrhal to měl v běhu složitější.

A brankář Laštůvka? Gól jde na jeho vrub.

Přiznám se, že si teď ani nevybavuju, jak to tam bylo. Trochu se změnilo rozestavení, už tam nebyl Milan Škoda, kterého jsme museli střídat. Rozhodčí mával ofsajd, nakonec se dohodli a uznali to... Byli jsme z toho takoví opaření.

Nepřipadá vám, že tým byl na podzim občas trochu v křeči?

Hráli jsme o hodně, ten tlak byl velký. Jestli v šancích hraje roli nerozhodnost, nervozita, terén? Těžko říct. Nemyslím si, že by to herně bylo špatné. Nemyslím si, že teď jsme herně horší než v minulém ročníku, řekl bych, že je to spíš naopak. Přibyla větší kvalita, ale všechno nešlo tak rychle, jak jsme si představovali.

Pozastavil jste se nad terénem, stejně jako trenér Astany. Jak je možné, že v takovém zápase není trávník připravený?

V tomto období už není možné trávník pokropit, tráva neroste. Nechci napadat trávníkáře, ti udělali maximum, v tuhle roční dobu už to zkrátka není ideální. Nechtěl bych rozhodně hanit něčí práci.