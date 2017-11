Tvrdík podržel Šilhavého, z jednání s Nezmarem má šéf Slavie dobrý pocit

Před dvěma týdny domácí ligová prohra s Libercem (1:2), minulý týden prohra s Villarrealem (0:2) v Evropské lize, v neděli další v Plzni. Mezi tím jen ligové vítězství na Slovácku a postup v domácím poháru v Jihlavě.

Pozice Šilhavého nutně musela oslabit, ale ne natolik, aby se vedení rozhodlo pro radikální řešení. „Jaroslav Šilhavý je trenérem Slavie. Nutná sebereflexe klubu neznamená automaticky vyhození trenéra, který je velkou slávistickou osobností,“ napsal Tvrdík na svůj twitterový účet s odstupem.

Bezprostředně po utkání v Plzni veřejnosti Tvrdík sdělil: „Soupeři gratulace k výhře i mistrovskému titulu. Nás čeká otevřené pojmenování chyb, pokora a tvrdá práce k návratu na vrchol.“

VIDEO: Pozápasový rozhovor s trenérem Slavie Jaroslavem Šilhavým Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slavia po třinácti kolech ztrácí na Plzeň čtrnáct bodů, v Evropské lize je mimo postupové příčky, byť tam ji rozhodující zápasy teprve čekají.

Navíc Josef Hušbauer a Danny, čili osobnosti mužstva, veřejně ventilovali, že nejsou nespokojeni s tím, jak Šilhavý neustále mění sestavu pro zápasy evropského poháru a ligy.

„Já s touhle situací nejsem spokojený. Určitě ne. Každý zápas hraje jiná sestava, to je pak těžké. Na naši hru to má vliv a není to ideální,“ vypálil v neděli po porážce 0:1 v Plzni záložník Josef Hušbauer.

Slávistický režisér mluvil do té doby klidně a bez emocí, ale když přišla otázka na časté a početné změny v sestavě, neudržel se a upřímnost v něm zvítězila nad diplomatickými slůvky.

„Mluvím za sebe, ale kdybych věděl, že zleva a zprava hraje vždycky stejný hráč, tak za tři čtyři zápasy vím přesně, co od něj čekat,“ přemítal. „Když je tam pokaždé někdo jiný, je to složitější. Každý hráč má jiné návyky.“

Jan Nezmar

Slavia před sezonou přivedla řadu posil v čele se zahraničními akvizicemi Dannym, Halilem Altintopem či Ruslanem Rotaněm, ti ale zůstávají za očekáváním a tým se zatím nepodařilo ideálně sladit.

Každopádně novinkou je, že klub brzy oficiálně oznámí, že obsadil pozici sportovního ředitele klubu, kterým se stane liberecký Jan Nezmar. „Sportovní ředitel bude představenstvu klubu komplexně odpovědný za efektivní fungování prvoligového týmu,“ poznamenal Tvrdík s tím, že má z jednání s Nezmarem dobrý pocit.