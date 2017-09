Slavia a kazašská specifika. Snídaně bude v poledne, plánuje Šilhavý

Trenér slávistů nemůže počítat se záložníkem Josefem Hušbauerem, jehož sklátila nemoc. „Pepa se už ve Zlíně necítil dobře: v poločase říkal, že ještě chvíli možná zvládne, ale pak bude muset střídat. Došlo k tomu - a druhý den měl horečku,“ popisuje Šilhavý.

Brát jej do Kazachstánu nemělo význam?

Má nějakou virózu, uvidíme, co se z toho vyklube. Snad bude k dispozici už v neděli, ale teď to nešlo. Měl horečku přes 38, do toho nějaké zvracení, slabost. Nemělo smysl ho tahat s sebou a čekat, jestli se to zlepší.

Je to při jeho současných výkonech bolavá absence?

Určitě, je to teď náš dispečer, měl výbornou formu. Nedá se nic dělat, musíme ho nahradit. Je to pro nás oslabení, ale nemůžeme nic dělat.

Plánujete, že se bude sestava oproti lize točit?

Budeme se snažit vybrat to nejlepší a bodovat.

Je v tomto plánu úskalím umělá tráva na stadionu v Astaně?

Věřím, že jsme schopní se tomu přizpůsobit bez ohledu na to, že domácí jsou na ni zvyklí. Celé zimy na umělce hráváme, při špatném počasí taky. Snad to nebude překážkou.

Nezvažoval jste, že byste se na ni na pár dní v Praze přesunuli?

Já si myslím, že jeden trénink nehraje velkou roli, navíc povrch má být ještě jiný, než je třeba na Slavii. Jsem přesvědčený, že nám bude stačit oficiální trénink. Kdybychom třeba měli ještě o jeden víc, to už moc nezmění.

Čím bude nebezpečná Astana?

Jsou klidní v kombinaci, nebezpeční ve hře dopředu, hlavně po stranách mají velice rychlé hráče. Co jsem měl možnost sledovat a porovnat tento tým třeba s Tel Avivem, má Astana kultivovanější projev. Možná je o malinko lepší.

Vás ale zvýhodňuje, že jste na začátek skupiny Evropské ligy vyhráli...

Nevím, jak to vnímají oni, ale pro nás půjde o souboj o druhé místo ve skupině. Zápas je stejně důležitý pro oba. Budeme se proto snažit neodjet s prázdnou.

V Astaně je o čtyři hodiny více, jaký režim plánujete?

Chtěli bychom to udělat tak, jako bychom dál byli v českém čase. Takže ve středu budeme snídat ve dvanáct hodin.