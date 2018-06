Záložník Diviš přestoupil z Jablonce do Boleslavi. Na třetí pokus

„Do Mladé Boleslavi jsem přestoupil na třetí pokus. Poprvé o mě projevila zájem, když jsem byl ještě hráčem Slovácka a ze dvou nabízených variant jsem si vybral Jablonec. Podruhé byla ve hře za trenéra Uhrina, který nakonec dal přednost hostování Mingazova ze Slavie, a tak jsem přišel až letos. S majitelem jabloneckého klubu panem Peltou jsem se dohodl, že pro mě bude lepší změnit dres,“ uvedl Diviš pro mladoboleslavský web.

Diviš přišel do Jablonce vloni v zimě ze Slovácka, ale v uplynulé sezoně nepatřil do základní sestavy a v lize dal jediný gól letos na jaře v derby proti Liberci. Ten byl ovšem výstavní: v 86. minutě parádní ranou do růžku z 25 metrů stanovil konečný výsledek 2:0.

Ofenzivní záložník začínal s fotbalem ve Slovácku, v jehož dresu si v roce 2007 odbyl ligovou premiéru. V sezoně 2009/10 působil v Liberci, předtím také hrál v podještědské Hlavici. V první lize má na kontě 120 startů a 19 branek. Zkušenosti má i ze Slovenska, kde v dresu Senice odehrál 108 ligových zápasů, v nichž dal 26 gólů a zažil i zápasy předkola Evropské ligy.

Klíčové pro něj při přestupu do Boleslavi bylo, že o něj stál trenér Jozef Weber. „Těším se, že si v mladoboleslavském dresu zahraji kombinační a útočný fotbal. Současný trenér na jaře mužstvo zvedl, nastavil účinný režim, složení kádru stabilizoval, a tak věřím, že bude Boleslav úspěšná a prosadí se do šestice nejlepších týmů české ligy,“ uvedl Diviš.