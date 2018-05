Smutný střelec krásného gólu v derby. Mám smíšené pocity, přiznal Diviš

Žádné velké nadšení však ze strůjce nejhezčího momentu vyhecované bitvy o krále severu i o Evropu netryskalo. „Gól to byl krásný, trefil jsem to neskutečně, ale jinak mám smíšené pocity,“ přiznal 31letý záložník.

Jablonec - Liberec 2:0 Podrobnosti o utkání

Důvod je nasnadě. Diviš je v Jablonci přes rok, ale naposledy nastoupil v základní sestavě ve druhém letošním kole, to už je tři čtvrtě roku. Od té doby jen paběrkoval po minutách nebo seděl na lavičce.

V zimní přípravě se navíc zranil, což mu pozici ještě ztížilo. Jablonec pak rozjel svou skvělou jarní jízdu, takže nový trenér Rada neměl důvod měnit úspěšnou sestavu.

„Jarda je platným hráčem kádru, nedostával tolik příležitostí, ale mělo to objektivní příčiny. Prakticky celou přípravu byl zraněný a dva měsíce nečinnosti musí zanechat stopy,“ prohlásil Petr Rada po vítězném derby. „Rozhodně to není tak, že bych na něj byl vysazený. Mluvil jsem s ním a všechno jsme si vyříkali.“

Proti Liberci naskočil Jaroslav Diviš do hry až v 82. minutě a brzy po svém příchodu dal krásný gól - v lize první za Jablonec. Nemyslí si však, že by se tím na jeho postavení v týmu něco změnilo.

„Jsem rád, že jsem o sobě dal vědět, ale je těžké se do sestavy prosadit. Musím čekat, ale už je to na mě dlouho, byl jsem zvyklý pravidelně hrát,“ přiznal hráč, který na Střelnici přišel vloni v lednu ze Slovácka. „Pro Jablonec je to super sezona, hrajeme o poháry, ale pro mě je těžká.“