Probuzený Zmrhal: Nechci to zakřiknout, ale konečně se mi trochu daří

Zatímco loni patřil Zmrhal ke slávistickým oporám na cestě za mistrovským titulem, letos dlouho formu hledal. Trvalo mu čtyři měsíce, než dal první ligové góly - oba o minulém víkendu proti Dukle.

V Netanji, izraelském městě, kde Slavia nastoupila proti Maccabi Tel Aviv, připravil Zmrhal první zásah Hušbauerovi. „Kdepak, já mu to jen posunul. Celé to byl jeho gól. Kdyby to tak krásně netrefil, žádnou asistenci nemám,“ odpovídal čtyřiadvacetiletý záložník, který prožil složitý podzim.

Nepomohly mu příchody zahraničních posil ani kolísající výkonnost. „Hodně se střídaly sestavy, někdy jsem hrál, jinde zase ne. Ale s tím se fotbalista musí naučit žít, vyrovnat se s tím,“ říká Zmrhal.

Vám se to povedlo?

Já hlavně doufám, že už se takové období nevrátí. Teď cítím, že se mi trochu daří, ale rozhodně to nechci zakřiknout, protože mi to naopak delší dobu nešlo. Neměl jsem tolik šancí, přihrávek, bylo to pro mě těžké.

Víkendové góly proti Dukle všechno zlomily?

Psychicky mi to pomohlo, dodalo trochu sebevědomí. Po těch dvou gólech jsem se chtěl předvést i tady v Izraeli, ale nepadlo mi to tam, tak snad třeba příště.

Blízko jste byl především po ráně do břevna, že?

Tam už jsem míč viděl v bráně. Střelu ještě přede mnou hráč tečoval, letělo to docela dobře, tak jsem doufal, že by to tam mohlo spadnout. A nakonec z toho bylo jen břevno. Samozřejmě bych měl radost, kdybych si dal gól v evropských pohárech, každý z nás chce dávat góly... Ale důležité je, že jsme vyhráli a získali tři body.

Není poněkud paradoxní, že jste ztracenou formu našel na pravém kraji zálohy, byť jste dřív hrál hlavně vlevo?

Ale když hraju vpravo, můžu si míč hodit do středu na silnější levou nohu - jako při té střele do břevna, o které jsme mluvili. To bych zleva asi nedokázal.

Tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Villarreal 5 3 2 0 10:5 11 2. Slavia 5 2 2 1 6:5 8 3. Astana 5 2 1 2 9:7 7 4. Maccabi Tel Aviv 5 0 1 4 0:8 1



Co čekáte od posledního utkání skupiny proti Astaně?

Máme před nimi menší náskok a hrajeme doma, což je naše výhoda. Do toho utkání musíme vstoupit dobře. Astana má sílu, s tím je třeba počítat a dát do toho všechno.

Mimochodem, uklidnil vás před zápasem výsledek z Kazachstánu, kde právě Astana podlehla Villarrealu, tudíž jste proti nutně nemuseli v Izraeli vyhrát?

Naopak nás to podle mě ještě víc vyhecovalo, protože jsme měli tu možnost se před ně v tabulce dostat. Povedlo se nám to a teď si to přímo o postup rozdáme doma.