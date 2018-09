Po Ukrajině jsme byli naštvaní, ale jedeme dál, říká Zmrhal před Ruskem

Možná to tak nevypadá, ale české fotbalisty čeká atraktivní duel.

V dějišti nedávného mistrovství světa, proti čtvrtfinalistům šampionátu. Na stadionu, kde se odehrálo pět utkání. A v hledišti bude bouřit na čtyřicet tisíc lidí.

„Těším se hodně, bude to dobrý zápas. Bude radost hrát, když na přátelák přijde čtyřicet tisíc. Před tolika lidmi jsem hrál snad jen jednou v Německu,“ přemítal Zmrhal.

Po porážce od Ukrajiny hrajete i o důvěru fanoušků. Trenér to má nahnuté. Vnímáte to?

Samozřejmě, tyhle věci vnímáme. Spekuluje se, ale jestli hrajeme za trenéra, jestli on je pod tlakem, tak do toho se pouštět nechci. Tlak je při každém zápase, zažil jsem to několikrát ve Slavii. Záleží na každém, jak se s tím vyrovná. Ale stejně je to tak, že každý chce vždycky vyhrát bez ohledu na tlak.

Rusko - Česko pondělí 10. září od 18.00 v Rostově na Donu Rozhodčí: Alijar Aghajev - Zejnal Zejnalov, Rza Mammadov (všichni Ázerbájdžán)

Předpokládané sestavy, Rusko: Guilherme - Smolnikov, Neustädter, Džikija, Rauš - Zobnin, Gazinskij, Jerochin - Mogilevec, Ionov - Zabolotnyj.

Česko: Koubek - Řezník, Kalas, Brabec, Gebre Selassie - Jankto, Trávník, Petrák, Hořava, Zmrhal - Schick. Poslední vzájemný zápas (příprava, 1. června 2016 v Innsbrucku

Česko - Rusko 2:1 (0:1)

Branky: 49. Rosický, 90. Necid - 7. Kokorin.

Česko: Čech - Gebre Selassie, Hubník (46. Sivok), Kadlec, Limberský (64. Kadeřábek) - Darida, Pavelka (46. Plašil) - Dočkal (41. Skalák), Rosický (85. Kolář), Krejčí - Lafata (46. Necid). Trenér: Vrba.

Rusko: Lodygin (46. Guilherme) - Smolnikov, V. Berezuckij (63. Neustädter), Ignaševič, Torbinskij (63. Kombarov) - Denisov, Ivanov (63. Golovin) - Šatov, Smolov, Kokorin (63. Samedov) - Dzjuba (46. Mamajev). Trenér: Sluckij.

Může se po zápase v Rusku situace zklidnit?

Porážka s Ukrajinou nás mrzí, ale čeká nás další zápas, i když není tak důležitý. Něco jsme si řekli, jedeme dál. I když Ukrajina měla víc šancí, na remízu jsme to měli uhrát. Všichni jsme byli naštvaní, že se to nepovedlo. Rozebrali jsme si to, ale už se k tomu vracet nechceme.

Bylo to důrazné?

Něco jo, pár věcí jsme si vyčetli. Musíme se poučit z chyb, zapracovat na tom.

Ukrajina na letním mistrovství světa nebyla, Rusko na něm postoupilo do čtvrtfinále. Bude těžším soupeřem?

Sestavu z mistrovství světa asi mít nebudou. Ale my se musíme připravit, ať už hrajeme proti komukoli, a snažit se předvést dobrý fotbal.

Váš trenér Jarolím avizoval, že proti utkání s Ukrajinou udělá změny. Už víte, že nastoupíte od začátku?

Doufám, že se na hřiště dostanu. Máme několik variant, nevím, kterou trenér vybere.

Do národního mužstva vás povolal až dodatečně. Při původní nominaci o vás říkal, že si musíte vyřešit osobní problémy. Už jste si to vysvětlili?

Jo, to jsme si hned vyříkali, jak jsme se pozdravili na srazu. Šlo o takovou blbost, maličkost, jsme v pohodě.