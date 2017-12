Fanouškům dal za pravdu. Ščasný s Rosickým Spartu zklidní, věří Blažek

Dres Sparty znovu navlékl na tradičním vánočním turnaji internacionálů. Několikrát ukázal, že ho ani ve čtyřiačtyřiceti neopustily pověstné reflexy ani vůdcovské schopnosti. Dirigoval sparťanský tým s Lukášem Zelenkou, Jiřím Novotným či Tomášem Hübschmanem.

„A zatím vyhráváme, takže dobrý,“ prohodil po druhém utkání, v němž Sparta coby obhájce prvenství porazila Duklu.

Blažek hrál vlastně na domácí půdě, vždyť v hale na Podvinném mlýně, která turnaj poslední roky hostí, sídlí futsalová Sparta, kde Blažek od léta dělá marketingového ředitele.

Teď jste ale kývl Mladé Boleslavi, kde budete trénovat brankáře. Co se změní?

Času na futsal už pochopitelně nebudu mít tolik. Ale s klukama jsme se domluvili, že z toho úplně neodejdu. Budu pomáhat, jak mi to čas dovolí.

Zvažoval jste návrat do fotbalu kvůli vaší pozici u futsalu?

To, co mi nabídla Boleslav, je moje práce, takže se na ni už teď moc těším. Doteď jsem byl vlastně na takové dovolené...

Jak jste během té doby sledoval dění ve fotbalové Spartě?

Nám sparťanům nezbývá nic jiného než věřit. Víte, já bych si moc přál, aby skončili v tabulce druzí, ale mám strach, že to nedopadne.

Co je největším sparťanským problémem?

Jak v klubu nejsem denně, tak se do toho nechci úplně pouštět. Nevím, jak pracuje trenér, jestli se to majiteli líbí, jaké jsou tam vztahy... Udály se teď změny na postu sportovního ředitele, trenér neodešel, zůstal a někde se nechal slyšet, že se budou zase kupovat noví hráči, někdo bude přicházet, odcházet... Netuším, co bude dál.

Okolo kterých hráčů by podle vás měla Sparta stavět tým?

Tým by měl stát na těch nejzkušenějších, což byly i posily ze zahraničí. Jenže to tak nevypadá. Snad by se mohl vrátit Bořek Dočkal, to by bylo jenom dobře. Každopádně hráči, kteří přišli v létě, svou kvalitu nepotvrdili, tak by nejspíš měli odejít.

Všichni?

Ne, třeba Dúbravka se po rozpačitém začátku rozchytal k výbornému podzimu. Líbí se mi i Štetina. Z ostatních začal ke konci podzimu hrát dobře třeba Šural...

Co říkáte na změny ve sportovním vedení klubu? Zdeňka Ščasného klub jmenoval novým sportovním ředitelem, spolupracovat s ním bude Tomáš Rosický.

Myslím, že by to mohlo nějakým způsobem pomoct, Zdeněk je sparťan, několikrát tam byl trenérem, takže zná prostředí. A Tomášova výhoda je, že zná kabinu. Tohle propojení by mělo pomoct jak trenérovi, tak vedení. Ale určitě do toho bude nějaký čas zaplouvat - asi něco jako já tady ve Spartě na futsale, takže to ještě chvíli potrvá.

Nicméně tenhle krok, zdá se, vnímáte pozitivně.

Určitě, je to krok správným směrem i pro uklidnění fanoušků, kteří měli během podzimu ve spoustě věcí pravdu. Teď bude asi lehce upozaděný i pan Kotalík, trenér tedy ještě zůstal, ale celkově se atmosféra trochu zklidní.

Kolik času právě trenérovi Andreovi Stramaccionimu ve Spartě ještě dáváte?

Já nevím, já už nedávám radši nikomu nic.