Jaro bude těžké, potřebujeme posílit, říká ředitel Slovácka

„Rozdíly v práci jsou samozřejmě velké. Ale ať už předtím jako trenér, tak i nyní coby sportovní ředitel razím, že prioritou pro mě je mužstvo, klub, nikoliv jednotlivec,“ říká Levý, jenž v rozhovoru pro MF DNES hodnotí podzimní část ligy, kterou Slovácko dokončilo na čtrnácté příčce jen bod od sestupu.

Jak se vám zápasy sledují z prostoru těsně vedle lavičky?

Přáním trenéra bylo, abych seděl na lavičce, ale regule to sportovním ředitelům moc neumožňují. A nechci, abych byl vedený jako masér, kustod nebo třeba vedoucí mužstva. Většinou tedy zápasy sleduju z takzvané technické zóny. Pokud je zájem o mé postřehy, názor, zkušenosti, snažím se přispět k tomu, aby bylo mužstvo úspěšné. Zodpovědnost za sestavu a koučování je ale na trenérovi.

Jak jste si na novou roli zvykl?

Změna to je, ale když nabídka přišla, vzal jsem si určitý čas na rozmyšlenou, nebylo to ukvapené. S prací už jsem se seznámil dříve, když jsem působil v podobné funkci v Berlíně a později i v Blšanech. Rozhodl jsem se pro tuto cestu, což neznamená, že bych se někdy v budoucnu nemohl ještě vrátit k trenérské práci. Momentálně mě to ale naplňuje. A v klidu mě rozhodně nenechává současná situace prvního mužstva. Všichni víme, že nás čeká strašně těžké jaro. Musíme udělat všechno pro to, abychom zachovali první ligu i pro příští sezonu. Vůbec si nechci připouštět myšlenku, že by Slovácko mělo sestoupit. Na Slovácku zkrátka i pro příští rok musí zůstat liga.

Podzim, kdy Slovácko vyhrálo jen dvakrát, vám asi moc radosti neudělal.

Podzim byl složený ze šesti zápasů, kdy jsem byl hlavním trenérem já, za zbylých deset utkání už byl zodpovědný Michal. Ale já beru jako celek, že na podzim zkrátka nemůžeme být v žádném případě spokojení s bodovým ziskem, umístěním. Už po svém loňském nástupu jsem říkal, a jsem o tom stále přesvědčený, že toto mužstvo je konkurenceschopné. Má na víc, než co ukazuje současná tabulka a bodový zisk. Byly zápasy, ve kterých jsme byli lepším mužstvem, dominovali jsme ve hře nad soupeřem, ale nedokázali jsme to bohužel přetavit v lepší výsledek.

Čekání trenéra Michala Korduly na první výhru bylo opravdu dlouhé, mezi veřejností už byla nervozita. Zavládla i v klubu?

Na to, abych byl nervózní, nebyl důvod. Něco už za sebou ve fotbale mám. Situace byla strašně těžká pro mužstvo, vím, jak kluci pracují na trénincích, kolik toho investují do zápasů. Nebylo to odměněno úspěchem, bodovým ziskem, který by dodal hráčům daleko větší sebevědomí.

Objevily se i myšlenky, jestli není potřeba například váš návrat na lavičku?

Pro přechod na post sportovního ředitele jsem se rozhodl po důkladném uvažování. Takové signály jsem zaregistroval, ale nad nějakým návratem na lavičku jsem na podzim v žádném případě neuvažoval.

Kýžené vítězství přišlo v posledním zápase proti Jihlavě, díky čemuž přezimujete na čtrnáctém místě. Jaké jaro očekáváte?

Určitě bude neskutečně těžké. Výhra nad Jihlavou byla strašně důležitá, stejně jako posun nad čáru ponoru a že nepřezimujeme na sestupových pozicích. To je důležité i z psychologického hlediska. Ale po tom důležitém vítězství si nesmíme nasadit růžové brýle a nalhávat si, že vše je v pořádku a vše bude fungovat. Jsem stoprocentně přesvědčený, že tady ligu dokážeme zachovat, ale určitě to nebude samo od sebe.

Myslíte tím důležitost posílení? Už v létě spousta lidí po konci některých hráčů z ofenzivy varovala, že jít do sezony pouze s mladými útočníky je až příliš velkým rizikem. Podzim tomu dal za pravdu, tým se i přes dominanci ve hře nedostával do šestnáctky, nebo selhával v zakončení.

Pokud si myslím, že je potřeba v týmu něco zlepšit, je z této funkce mojí povinností na to upozornit. My víme, že jsme měli problémy ve finální fázi, tedy v šestnáctce soupeře. Něco obdobného bylo, že jsme strašně lacino dostávali góly ze standardních situací, to je zase vlastní šestnáctka. Na toto riziko jsem upozorňoval už v letní přípravě, dělám to nyní znovu. Jsem přesvědčený, že na těchto věcech je nutno zapracovat, abychom nešli do velkého rizika. Netvrdím, že příchod dvou tří nových hráčů vám něco zaručí, ale větší konkurence a variabilita by mužstvu podle mého názoru pomohly.

Myslíte tedy útočníka a stopera?

Jde o hráče do obou šestnáctek. Neříkám, že to musí být vyloženě hrotový útočník, i když se to nabízí, ale byli jsme i málo nebezpeční z druhé vlny. Scházelo doplnění útočníka větším počtem hráčů. Postrádali jsme větší zarputilost, touhu ten gól dát. Totéž se týká i opačné šestnáctky – hráče, který nechce dostat branku, chce tomu za každou cenu zabránit. Nabízí se, jak říkáte, stoper, ale není to dogma. Pokusit se získat dva hráče pro tyto činnosti je podle mého názoru povinností, pokud to samozřejmě bude možné.

Mluví se například o vašem zájmu o mladoboleslavského útočníka Lukáše Mageru. Jednáte s ním?

Určitě ode mě nyní neuslyšíte nějaká jména. Nějaké typy hráčů vyhlédnuté máme a vedeme určitá jednání. Ale konkrétní hráče nechci dostávat do nějaké pozice tím, že bych o nich mluvil. Od jednání k realizaci je strašně daleko.

Hrozí v zimě i nějaký odchod? Mluví se o zájmu o útočníka Zajíce, brankáře Heču nebo záložníka Havlíka.

Je to totéž jako u příchodů, dokud není konkrétní poptávka na stole, jsou to pouhé spekulace. Ale i když podzim nebyl bodovým ziskem optimální, dovedu si představit, že o některé naše hráče zájem buď teď, nebo v létě bude.

Bylo by vhodné v době, kdy řešíte vážné záchranářské starosti, o některého hráče přijít?

Záleželo by na konkrétní nabídce. Dávat některého hráče pryč, pokud bychom za něj neměli adekvátní náhradu, by nyní nebyl dobrý signál.