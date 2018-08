Janovské kluby po pádu mostu vstoupí do fotbalové ligy později

Město je po tragédii ochromeno a neustále v něm pokračují záchranářské práce. „Můj Janov byl raněn. Požádal jsem proto o přeložení zápasu. Je to bolest, kterou nelze komentovat,“ citoval italský server Adnkronos prezident Sampdorie Massimo Ferrero.

Tragédie silně zasáhla i fotbalisty, kteří přes spadlý most často cestovali. Kapitán FC Janov Domenico Criscito dokonce přes něj jel jen pár minut před neštěstím. „Přiletěl jsem z Paříže a vyrazil přes most domů. Najednou mi volá kamarád, jestli jsem v pořádku. Řekl jsem mu, že jsem kousek za mostem. A on mi říká, že ten most právě spadl,“ řekl italským médiím Criscito.

„Naštěstí jsem neměl zavazadla, na která bych na letišti čekal. Byla to otázka minut. Měl jsem velké štěstí, které bohužel hodně lidí nemělo. Jezdíme přes ten most každý den a je velká ostuda, že se něco takového v roce 2018 může stát. Sice trénujeme, ale všichni v týmu v sobě máme silnou bolest a soucítíme s rodinami obětí,“ dodal kapitán FC Janov. Hráči Sampdorie včetně českého reprezentanta Jakuba Jankta se k tragédii nemají vyjadřovat.

Vedení ligy už také rozhodlo, že na všech zápasech 1. kola se bude držet minuta ticha za oběti. Fanoušci FC Janov ještě před rozhodnutím ligy avizovali, že na zápas do Milána neodcestují. „Smutníme nad těmi, kteří už tu s námi nejsou, a bojíme se o ty, co nemají domov. Město prožívá velké potíže a to má přednost před fotbalem. Naše město je ve smutku,“ uvedli fanoušci v prohlášení.