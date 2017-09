Třinecký záložník Janoščín před Slavií: Nechceme připustit ostudu

Pro Třinecké je pohárový duel o to zajímavější, že se jim podařil výborný start do sezony. V národní lize mají po osmi kolech 14 bodů. Jen o bod méně než trojice vedoucích celků Opava, České Budějovice a Hradec Králové.

„Vstup do sezony se nám povedl. A špatný nebyl ani minulý zápas s Opavou,“ připomněl Jiří Janoščín remízu 3:3. „To jsme možná za stavu 3:1 až moc zalezli a opavský tlak byl neúnosný. Bod musíme brát s pokorou a jít dál.“

Před utkáním s Opavou jste v sedmi utkáních dostali tři góly. Tolik vám dala i Opava. Čím to bylo?

Říkal jsem si, že se to asi jednou protrhne... Vždyť jsme předtím uhráli čtyři čistá konta. Ale narazili jsme na nejútočnější mančaft druhé ligy, na nejlépe střílející. Je to však škoda, protože druhý a třetí gól nám nedali po nějaké vypracované akci.

Co se v Třinci změnilo oproti předchozí sezoně, v níž jste hráli jen o záchranu?

Náš tým je mnohem soudržnější. K tomu se už dobře známe, hrajeme spolu delší dobu a kabina drží při sobě. To je důležité.

V minulém ročníku ligy tomu tak nebylo?

Nebylo to takové jako teď. Důležité je i to, že hrajeme ve stejném stylu, skoro ve stejném složení. Fantastické zápasy odehráli stopeři, i proto jsme udrželi ta čistá konta. A pochválit musím i Lukáše Palečka, chytá výborně.

Je na vaší hře znát i to, že skoro rok tým vede trenér Jiří Neček?

Určitě. Už jsme si na ten systém zvykli. Dá se říct, že hrajeme na tři obránce, čtyři záložníky a tři útočníky. Takto moc týmů nehraje, takže nás i hůře brání. Snažíme se hodně hrát po krajích, do hry nás dostává spousta centrů ze stran, přihrávek. Pro nás na krajích je taková hra jednodušší, soupeře přečíslujeme, ale naši střední záložníci musejí více běhat.

Co si slibujete od pohárového utkání se Slavií Praha?

Je to zápas, který nehrajeme každý den. Je to mistr. Bude to pro nás konfrontace s tím nejlepším, co v Česku je.

Slávisté hrají i Evropskou ligu, takže sestavu mění. Je to pro vás šance?

Šance to být může, ale když postavili v uvozovkách béčko, tak porazili Maccabi Tel Aviv. Hlavně nechceme připustit nějakou ostudu.

A asi je i škoda, že nehrajete doma, že?

Slabší týmy by měly hrát na svém hřišti, jak tomu bylo v poháru dříve, a ne aby to určoval los. Takový zápas je lákadlem pro fanoušky.

Jenže těch na vás v Třinci moc nechodí.

Teď s Opavou bylo nejisté počasí a zápas vysílala televize. Ale na Slavii by určitě přišlo více diváků, než chodí na ligu.