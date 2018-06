První muž Karviné: Z přístupu zahraničních firem jsem docela špatný

Takže příští sezonu máte ekonomicky zajištěnou?

Licenci na příští prvoligovou sezonu jsme dostali, když jsme předložili veškeré ekonomické ukazatele. Je však jasné, že v Karviné si asi nikdy nebudeme moci vyskakovat.

Stále platí, že klub podporuje především město?

Rozpočet klubu je kolem čtyřiceti pěti milionů korun a město jich dává osm. Zbytek musíme sehnat jinde. Ale mrzí mě, když se objevují různé fámy, jako že hráči nedostali tři měsíce výplatu anebo že jsme s Baníkem domluveni, že spadneme a on se zachrání. To jsou s prominutím hospodské kecy.

Vážně byste do ligy nešli, pokud byste neměli peníze na celou sezonu?

V klubu zaměstnáváme zhruba šedesát lidí a bylo by hodně nezodpovědné jim najednou říct: Počkejte dva tři měsíce, výplata vám možná přijde.

Souhlasíte, že sehnat sponzory ve zdejším kraji je složité?

Jsou tady nadnárodní firmy, kterým jsme postavili silnice a haly. Vydělávají, mají tady levnou pracovní sílu, ale veškeré zisky jdou někam do zahraničí, nedají je ani svým zaměstnancům. Z toho jsem i jako primátor docela špatný. Neříkám, aby ty peníze dávali do fotbalu, ale když vidím jejich hospodářské výsledky, tak by měli zvýšit mzdy lidem.

Nemůžete z pozice primátora Karviné na firmy více tlačit?

Ony už dnes o nic nežádají. Je to spíše státní politika. Není možné, aby žena v třísměnném provozu vydělávala šestnáct tisíc korun hrubého a jiná, co nepracuje a je na dávkách, brala skoro stejně. To je demotivující. To jsme trochu odběhli od fotbalu, ale souvisí to s ním. Když tady lidé nemají moc peněz, má to vliv třeba na výši vstupného. Firmy by se k dění ve městě měly lépe postavit, protože házenkáři, i když mají výrazně menší náklady než fotbal, žijí díky podpoře města.

A letos získali titul. Nejsou pro karvinský fotbal vzorem?

Moc jim fandím, ale je to jiný sport, s jiným rozpočtem. Ve fotbale asi jen těžko budeme s Karvinou hrát Ligu mistrů a konkurovat Spartě, Slavii, Plzni. Házená je nastavená trochu jinak. Tím nesnižuji jejich kvalitu, jsou to borci, ale ve fotbale je konkurence a náročnost bohužel někde jinde.

Byl jste současně ve vedení Karviné i Baníku, Ale po podzimním vzájemném utkání, které Baník vyhrál spornými góly 2:1, jste z ostravského klubu odešel. Hodně se o tom hovořilo. Jaký byl důvod?

Byli jsme dohodnuti, že moje práce v Baníku je dočasná, do konce roku. Ale ten zápas se mi nelíbil. V té době mě navíc v Baníku někteří lidé brali jako vetřelce, mysleli si, že tam nepatřím, takže jsem jim to chtěl ulehčit. Je to o lidském faktoru a v té době to nebylo tak jednoduché. Můj odchod byl jediným rozumným řešením.