Jako Rosický? Talentovaný Vodháněl si zkusil stáž v Dortmundu

A především Vodhnáněl dostal díky svému talentu možnost absolvovat prestižní stáž v německém Dortmundu, bývalém klubu českých hvězd Tomáše Rosického a Jana Kollera. „Trenéři tam vtipkovali na můj účet, že konečně z Čech přišel další Rosický. Potěšilo by mě, kdybych se Tomášovi aspoň trochu přiblížil,“ zasnil se Jan Vodháněl.

Jak hodnotíte současné druholigové působení ve Vlašimi?

Od svého příchodu do týmu jsem určitě spokojený. Ať už jde o partu, nebo o podmínky, které zde máme vytvořeny. Od trenérů mám důvěru a pravidelně nastupuji, snažím se to na hřišti vrátit.

A co vaše předchozí kariéra?

Začínal jsem v Mladé Boleslavi, prošel jsem tam všemi věkovými kategoriemi a připsal jsem si i dva ligové starty. S boleslavskou juniorkou jsem získal i mistrovský titul. Pak jsem odešel do Vlašimi.

Jak se zrodila vaše stáž v Dortmundu?

O té možnosti mi řekl vlašimský trenér Havlíček, který vše konzultoval i s mým agentem Martinem Hrdličkou. Nejprve jsem věděl jen to, že jde o Německo, ale i tak jsem se hned hodně těšil. Po pár dnech jsem se dozvěděl, že je to Borussia Dortmund. Takže německý i evropský velkoklub s vynikajícími fanoušky. Stáž probíhala ze začátku trochu hekticky. Nebyl žádný čas na nějakou aklimatizaci.

Dostal jste nějakou zpětnou vazbu, zda jste na stáži uspěl?

Hlavně musím poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli. Byl to prostě neskutečný zážitek a obrovská motivace do další práce. Odvezl jsem si hromadu nových zážitků a zkušeností. Trénovat v takové kvalitě týden, to vám hodně otevře oči a jasně vám dá na vědomí, co všechno člověku ještě chybí, aby mohl na takovéto úrovni působit. Informace, jak jsem na stáži vypadal, dostane můj manažer.

Jaké máte ve své fotbalové kariéře další mety?

Určitě bych si chtěl jednou zahrát Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. Musím poděkovat svému agentovi Martinovi Hrdličkovi, současnému trenérovi panu Havlíčkovi i své rodině a přítelkyni. Díky nim se mohu zlepšovat.