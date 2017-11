Věděli jsme, že na Villarreal máme. Nezvládli jsme to, mrzí Sýkoru

Stejně jako v předchozích utkáních Evropské ligy nastoupil od úvodní minuty, tentokrát byl poprvé u porážky. Slavia přitom odehrála proti Villarrealu dobré utkání, měla šance - sám Sýkora dvakrát nebezpečně střílel -, vytvořila si po změně stran drtivý tlak... Góly však dával pouze španělský soupeř.

Villarrealu jste byli vyrovnaným protivníkem. Je porážka o to větším zklamáním?

Po vývoji druhého poločasu ano. První půli jsme zahráli... Neřekl bych špatně, ale takový podprůměr. Byli jsme ustrašení, ale šance jsme tam měli. Ale druhý poločas, jak jsme zjistili, že s nimi jde hrát, tak jsme je tlačili. Villarreal měl nějaké příležitosti, ale mrzí nás to i z toho pohledu, že jsme si druhý poločas ověřili, že s nimi jde hrát. Nezvládli jsme to.

Pokazila prohra oslavy výročí 125 let od založení Slavie?

Také, ale hlavně nás to mrzí kvůli tomu, že jsme věděli, že na Villarreal máme. Mohli jsme uhrát dobrý výsledek.

Byla cítit slavnostnější atmosféra?

Myslím, že ne, ale fanoušci nám vytvořili skvělou kulisu, za to jim děkujeme.

Co ze zápasu si vzít do Plzně na nedělní ligový šlágr?

Kdybychom si z tohohle vzali zklamání, tak bychom to moc daleko nedotáhli. Určitě to, že i s Villarrealem jsme odehráli dvě dobrá utkání. Chtěli bychom přenést čtvrteční druhý poločas do nedělního zápasu.

Jaký je rozdíl ve hře proti českým týmům a ve hře proti Villarrealu?

Je to těžší hlavně v tom, že se musíte přeorientovat na jiný způsob hry. Villarreal hraje tak, že vy vlastně první poločas jenom bráníte a vyrážíte do protiútoků. A pak sem přijede třeba Brno a musíte tvořit. Ale máme dost kvalitní a zkušené mužstvo na to, abychom si s tím poradili.

Astana vyhrála v Tel Avivu, takže se vám situace ve skupině zkomplikovala, jste nyní mimo postupové pozice.

Myslím, že teď nás čekají nejdůležitější zápasy ve skupině. Jestli chceme postoupit, tak ty zápasy s Tel Avivem (23.11.) a Astanou (7.12.) budeme muset zvládnout. Je důležité, že to máme pořád ve svých rukou.

Blíží se konec podzimu, jak jste na tom se silami?

Tím, že trenéři rozkládají zátěž do celého týmu, tak je to lepší, než kdyby hrála jedna jedenáctka všechno. Asi ne z pohledu sehranosti, ale z pohledu, že síly se pak hodí v takových zápasech nebo v utkání s Plzní. Doufám, že to v neděli bude výhoda.