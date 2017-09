Slávista Sýkora o misi v Kazachstánu: Odsud se budou body vozit těžko

Minulou sobotu liga ve Zlíně, nyní cesta do Kazachstánu a zpět, v neděli další domácí souboj s Brnem. Česko-evropský kalendář pro Slavii otáčí stránky pořádně rychle, a tak se Sýkora usmívá: „Žádný bodový plán jsme neměli.“

Start ve skupině Evropské ligy jej těšit musí. Výhra nad Tel Avivem ve spojení s remízou z Astany posílá tým z Edenu do solidní situace. I přes to, že čtvrteční výsledek v sobě nese trochu rozporuplnosti.

„Na jednu stranu bod bereme, z Astany se budou vozit těžko. Je zasloužený,“ řekl Sýkora, jeden z nejlepších slávistů večera. „Ale v první půli jsme měli převahu, víc šancí. I u mě byl gól blízko.“

To tedy, když míč napálil do břevna. Což zamrzí, zvlášť když stejný kousek o chvíli po něm přidal i Miroslav Stoch.

„Škoda je jen dobrého člověka, jak se říká,“ zůstával Sýkora nad věcí. „Chtěl jsem míč tlačit nahoru, zvedl jsem to, bohužel. Jasně, měli jsme v první půli čtyři šance, co měly skončit gólem. Nestalo se, ale je dobře, že jsme si je vypracovali. Příště už je proměníme.“

On sám končil aspoň s asistencí na gólovou hlavičku Ngadeua. „Mám za úkol trefit prostor - a hráči v náběhu si míč mají najít,“ popsal instrukce od trenéra. „Míša si ho našel skvěle.“

Tihle dva patřili k šestici slávistů, kteří chyběli v předchozím ligovém duelu ve Zlíně. „Znát to nebylo, jsme na sebe z tréninku zvyklí,“ řekl Sýkora. Ale s vědomím, že tohle nebude standard: „Pokud by mělo být šest změn každý zápas, nebylo by to úplně optimální. Ale trenér ví, co dělá. Nese to ovoce.“

Nyní v podobě remízy z mrazivé kazašské noci. Byla to netradiční a zajímavá mise, nejen kvůli čtyřhodinovému časovému posunu v Astaně.

„Každý se před odletem psychicky připravil. Šetřili jsme síly, jak jen to šlo, abychom se co nejlíp nachystali na zápas,“ uvedl Sýkora. Byť mu ke gólu chybělo pár centimetrů, v tomhle úkolu on rozhodně uspěl.