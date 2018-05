Plzni gratuluju, titul si zasloužili. My poztráceli moc bodů, řekl Sýkora

Proti Jablonci znovu nastoupil uprostřed hřiště, kde mu v posledních týdnech našel nové místo trenér Jindřich Trpišovský, a v 83. minutě vstřelil jediný slávistický gól. Trefil se ve druhém utkání po sobě.

„Dostali jsme míč do vápna, já si ho navedl na střed a vystřelil jsem, tečované to spadlo do sítě. Myslím, že kdybychom dali ten gól dřív, tak jsme mohli potrápit,“ dodal.

Slavia přitom do zápasu nevstoupila špatně. „Já jsem měl dvě šance, které kdybych dal, tak by průběh zápasu vypadal jinak. V tomhle byla chyba. Dostali jsme laciné góly a první poločas nebyl takový, jaký jsme ho chtěli odehrát,“ posteskl si po třetí jarní domácí ztrátě.

„Bodů jsme na jaře poztráceli příliš, nemohli jsme myslet na titul. Gratuluju Plzni, která vyhrála zaslouženě,“ vzkázal Sýkora na dálku na západ Čech.

Slavii nyní před posledním kolem hrozí, že přijde o druhé místo v tabulce. I když situaci dál drží pevně ve svých rukách: v Teplicích jí v posledním kole stačí remizovat. „Musíme se od pondělí koncentrovat na ten sobotní zápas, nemít v hlavách nic jiného.“

Čili ani to, co se zrovna děje s majitelem kubu, čínskou společností CEFC. Představenstvo její evropské pobočky, včetně šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, odvolala banka J&T kvůli nezaplaceným pohledávkám a dosadila místo něj vlastní krizový management.

„My jsme tu od toho, abychom hráli fotbal. Musíme se koncentrovat na to, jak hrajeme a ne na to, co se děje ve vedení,“ řekl Sýkora.

A Tvrdíkova pozápasová návštěva v šatně? „Co nám řekl, bych nechal v kabině. Ale bylo to pozitivní.“