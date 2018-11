Moje chyba. Mohl jsem tým uklidnit, vyčítal si Sýkora neproměněnou šanci

Deset minut před koncem měl na noze vyrovnání. Krásná akce, nejhezčí slávistická v celém zápase, kapitán Souček po levém křídle doběhl až do pokutového území, milimetrově odcentroval na Sýkoru, který z první mířil do protipohybu gólmana.

Překonal ho, ale s obráncem Youssoufem Sabalym na brankové čáře už nepočítal. „Kdybych to proměnil, srovnali bychom na jedna jedna a třeba by to tak i skončilo, nevím. Ale určitě by se nám alespoň ulevilo,“ kroutil hlavou.

A druhým dechem dodal: „Moje chyba.“

Slavia hrála nejhorší evropský zápas v sezoně. Mezi ní a Bordeaux, které ještě v září v Edenu českému soupeři vůbec nestačilo, byl v odvetě výrazný rozdíl. Především v práci s míčem a v rychlosti.

„Věděli jsme, že je na tom Bordeaux v podobných individuálních činnostech dobře, bohužel jsme se jim nevyrovnali,“ připustil Sýkora. „Soupeř hraje pokaždé to, co mu ten druhý dovolí, my jim dneska dovolili hodně.“

Konkrétně osm střel na bránu, dvě další zablokované, ale především dva góly: první De Prévilleho krátce po přestávce, druhý po střele Koundého v závěrečných vteřinách utkání.

„Mrzí nás, jaký jsme podali výkon, nezvládli jsme to tady a budiž nám to propříště ponaučením. Musíme to vzít za jiný konec,“ uvědomuje si Sýkora.

Za dva týdny stačí Slavii v Evropské lize proti Petrohradu remizovat, aby po jedenácti letech postoupila do jarní fáze pohárů.

„Do té doby nás ale čeká ještě liga. Až nadejde utkání proti Zenitu, připravíme se tak, abychom ho zvládli,“ doplnil Sýkora.