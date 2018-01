Shledání po roce. Jsem rád, že novým trenérem je Trpišovský, říká Sýkora

Do Liberce přišel Sýkora stejně jako trenér Trpišovský v létě 2015. S fotbalem začal v Plzni, pak patřil Spartě a hostoval v Brně. Ale až na severu Čech zářil. „Pod trenérem Trpišovským jsem nejvíc vyletěl,“ uznává dnes čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Když byl v Liberci rok, hattrickem sestřelil Larnaku a zajistil Slovanu postup do základní skupiny Evropské ligy, poprvé dostal pozvánku do reprezentace a loni v zimě ho pak za pětadvacet milionů koupila Slavia.

„Celkově mám na ten čas v Liberci výborné vzpomínky. Kdybych na to teď pod trenérem Trpišovským navázal, bylo by to super,“ líčí Sýkora.

V čem jsou trenérovy nejsilnější stránky?

Podle mě je to v práci s hráči, s jednotlivci. Z každého dokáže vymáčknout maximum, což by nám teď mohlo hodně pomoct.

Shledáváte se spolu po roce. Změnil se nějak?

Vůbec ne. Je pořád stejný, stejně jako všichni kluci z realizačního týmu, které si přivedl. Jsem rád, že poté, co odešel pan Šilhavý, přišel zrovna on.

Jak jste vůbec trenérskou změnu vnímal?

Byl jsem na dovolené, takže jsem to nejprve vůbec neřešil, pak jsem si sem tam něco přečetl... Ale tohle není moje věc. Je to o trenérech, o vedení, já jsem jen čekal, až se rozhodne.

Čekáte velké změny?

To je spíš otázka na trenéra než na mě. Nevím, jestli to vůbec bude potřeba. Čeká nás teď soustředění, kde všichni zamakáme a uvidíme, co se stane po návratu. Všichni začínáme na stejně lajně a bude záležet na každém z nás, co ukáže a jak bude makat.

Trenér už ale říkal, že chce Slavii naučit totální fotbal - všichni brání, všichni útočí. Jak rychle si na to jako hráči zvyknete?

Nemůžu mluvit za spoluhráče, ale mně tohle nikdy nevadilo. Když se člověk podívá na zahraniční fotbal, tak přesně o tom to je - náročný styl, hodně běhání.

Tomu bude asi odpovídat i příprava.

Bude to těžké, ale člověk musí koukat dopředu, že se připravuje na první ligový zápas. Čím víc bude dřít v přípravě, tím lépe se mu pak bude hrát. Navíc to nejsou žádné nesmyslné dávky, všeho s mírou.

Mimochodem, jak vůbec vnímáte přípravu na jarní část sezony, když má vedoucí Plzeň před vámi téměř nedostižný náskok?

Vnímáme to tak, že se o titul chceme pořád porvat. Ať je náskok Plzně jakýkoli...

Takže Slavia nic nevzdává?

Určitě ne. To bychom tady nemuseli stát a rovnou bychom to mohli odpískat. Dokud to nebude rozhodnuté, dokud bude šance, budeme dál věřit a uděláme maximum.