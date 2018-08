S pokorou, ale beze strachu. Kvalitu na postup máme, věří Sýkora

Ten tehdy Sýkoru v Liberci vedl a jeho trenérem je i teď, kdy na ně, už ve Slavii, čeká vstup do bojů o Ligu mistrů. Úvodní zápas s Dynamem Kyjev se hraje v Edenu od 19.30.



„Soupeř má rozhodně víc zkušeností z Evropy než my. Musíme k tomu utkání přistoupit s pokorou, větším nasazením, ale beze strachu. Každý kladný výsledek bereme,“ řekl Sýkora, na startu sezony jeden z nejlepších slávistů.



„Cítím se dobře, mám natrénováno, daří se mi. Jen gólů bych mohl dávat víc,“ cítí čtyřiadvacetiletý fotbalista.



Parádně jste vstoupili do ligy, herně i výsledkově. I proto jsou očekávání před Ligou mistrů vysoká, cítíte tlak?

Myslím si, že proti těm zápasům, které hrajeme v lize, to bude proti Dynamu úplně o něčem jiném. Takže by nás nic svazovat nemělo. Musíme předvést to, co ukazujeme od začátku sezony, abychom byli spokojení my i fanoušci.

Neděsí vás trochu pevná defenzivy soupeře? Dynamo v aktuální sezoně ještě nedostalo gól.

Je pravda, že jsou takticky velmi vyspělí, s výbornou defenzivní činností. Ale tím spíš budeme chtít být ti první, kteří jim gól dají.

Slavia - Dynamo Kyjev online Úterý 7. srpna od 19:30

Berete letošní kvalifikaci Ligy mistrů jako šanci přebít loňské zklamání? Do základní skupiny jste se nedostali přes kyperský APOEL.

Asi ano, protože jsme měli velkou šanci postoupit. A teď, nejen kvůli sobě, ale i kvůli všem lidem, kteří Slavii fandí, bychom to moc chtěli zvládnout.

Jste silnější než před rokem?

Těžko říct. Určitě máme i s ohledem na evropské soutěže zkušené mužstvo. A myslím, že jsme i dostatečně kvalitní na to, abychom postoupili. Ale pravda leží na hřišti a tam se ukáže.