Věřím, že se v Karviné nastartuju. Suchan touží po místě v lize

„Chci ukázat, že na ligu pořád mám. V Plzni mi končí smlouva, bojuji o svou další budoucnost, takže se v Karviné chci probojovat do základu. Jsem rád za tu šanci.“

Jak dobře znáte karvinské fotbalisty?

Většinu znám, proti některým jsem hrál. Dobrý kamarád jsem s Lukášem Budínským. Tomáše Wágnera znám z Příbrami, další z nároďáků. Je to v pohodě.

Jenže stále není jisté, zda zrovna Budínský a Wágner v Karviné zůstanou. Co vy na to?

Nevím. To je otázka na ně. Lukáš má za sebou dvě fantastické sezony v Karviné. Přál bych si, aby zůstal. Na druhou stranu mu přeji, kdyby měl dobrou nabídku z top klubu, aby se tam dostal. Aby se prosadil co nejvýš.

Mohl byste ho v Karviné nahradit?

To se musíte zeptat trenéra. Doufám však, že si zahraji i s ním. Je to výborný fotbalista. A kdyby přece jen odešel, byl bych rád, kdybych po něm převzal štafetu a dal stejně gólů a na tolik jako on i přihrál. Ale uvidíme, jak to celé dopadne.

Blízko máte k Příbrami. O ní jste neuvažoval, když se nyní vrátila mezi elitu?

Hrál jsem tam od deseti let, tři roky i ligu... S mým manažerem jsme se ale dohodli, že se budu ohlížet po jiných nabídkách.

Bylo jich více?

Manažer mi zavolal před týdnem, že Karviná projevila zájem. Bavili jsme se také o Brnu, o Jablonci, ale já toho tolik neodehrál. Jsem rád, že jsem vůbec dostal nabídku z ligy, do té druhé se mi nechtělo. Na první ligu pořád mám a doufám, že to dokážu.

Celou vaši kariéru vás provází pověst fotbalového talentu. Právem?

Provází... Doufám, že ještě bude provázet. Vždyť je mi dvaadvacet let, nejsem tak starý. Parta v Karviné vypadá výborně, zázemí je nádherné. Věřím, že se tady můžu nastartovat a může to být, aspoň doufám, průlomová sezona, kdy se bude dařit mně i týmu, abychom zbytečně nebojovali do posledních kol o záchranu.